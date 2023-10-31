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Nevşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğü Gönüllü Eğitim Merkezi’nde 10-11 yaş grubu çocuklar için açılacak olan Drama Atölyesi Etkinliği için kayıtlar devam ediyor.

Mehmet UZEL (NEVŞEHİR İGFA)

Nevşehir Belediyesi Gönüllü Eğitim Merkezi’nde, çocuklarda iletişim becerilerinin yaratıcı drama yöntemi ile geliştirilmesi amacıyla 10-11 yaş grubu çocuklar için Drama Atölyesi Etkinliği gerçekleştirilecek. Çocukların oyunlar eşliğinde eğlenecek hem de yaratıcı drama ile rollere girerek sözel, bedensel ve yazınsal iletişim uygulamalarıyla kendilerini özgürce ifade edebileceği etkinlikler 4 Kasım 2023 tarihinde başlayacak ve 10 hafta sürecek.

Çocukların bireysel gelişimi yanında kendine güven, yaratıcılık gibi tutum ve davranışlarını destekleyerek görsel sanatlar bilgisine katkı sağlayacak olan etkinliklere aileler, çocuklarını ücretsiz olarak kayıt yaptırabilecek.

Kontenjanlarla sınırlı etkinlik için aileler, Paşa Konağı’ndaki Nevşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğü’ne şahsen başvurabilecekleri gibi, www.nevsehir.bel.tr adresindeki hızlı menü içerisinde bulunan Gençlik ve Spor Hizmetleri Kurs Başvuruları sekmesinden kayıt oluşturabilece