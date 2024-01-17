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Nevşehir Belediyesi’nin Legendside Espor Merkezi ile birlikte düzenleyeceği EASPORT FC 24 Takımlar Arası Playstation Turnuvası için kayıtlar başladı.

Mehmet UZEL (NEVŞEHİR İGFA)

Nevşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğü ile Legendside Espor Merkezi tarafından düzenlenen ve Nissara AVM ve New City Story Cafe’nin sponsorları arasında bulunduğu EASPORT FC 24 Takımlar Arası Playstation Turnuvası, 22-27 Ocak 2024 tarihleri arasında gerçekleştirilecek. Nissara AVM -2 katta bulunan Legendside Espor Merkezi’nde yapılacak olan turnuvaya Türkiye Espor Lig Şampiyonu, Galatasaray Espor Koçu Emre Kayır’da konuk olarak katılacak.

Elemeleri 22-26 Ocak finali ise 27 Ocak 2024 tarihinde gerçekleştirilecek olan turnuva şampiyonu takıma Play Station 5, ikinciye Galakxy Tab A8 Tablet ve üçüncüye ise Amax Ultra Smartwatch ödülü verilecek.

Katılımın ücretsiz olduğu turnuva için başvuruda bulunmak ve turnuva hakkında detaylı bilgi almak isteyenler, Paşa Konağı içerisinde hizmet veren Nevşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğü ve Nissara AVM -2 katta bulunan Legendside Espor Merkezi’ne başvuruda bulunabilecek.