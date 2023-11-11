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Nevşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü Atletizm Takımı, Ankara’da düzenlenen 10 Kasım Atatürk'ü Anma Koşusu Genç Erkekler kategorisinde Türkiye 3’üncüsü oldu.Mehmet UZEL (NEVŞEHİR İGFA)

Türkiye Atletizm Federasyonu tarafından Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün anısına her yıl ilkokul, ortaokul ve lise öğrencileri arasında geleneksel olarak yapılan 10 Kasım Atatürk'ü Anma Koşusu 44 ilden sporcuların katılımıyla gerçekleştirildi.

Doğal Yaşam ve Atatürk Çocukları 1. Etap Parkı'nda yapılan koşuya, toplam 406 kız, 398 erkek öğrenci katıldı. Yarışmada, Nevşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü Atletizm Takımı Genç Erkekler Takımı Türkiye 3’üncüsü oldu.

Nevşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Savran, Nevşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğü bünyesindeki Nevşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü çatısı altında spor hayatını sürdüren sporcuları ve antrenörlerini kutladı.