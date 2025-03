New Jersey Eyalet Polisi, New Jersey Müslüman Memurlar Derneği tarafından Division Karargahı’ndaki Log Cabin’de düzenlenen ilk Hilal Aydınlatma Töreni’ne katıldı. Ramazan ayının başlangıcını kutlandı.abdpost.com / ABD (İGFA) - Etkinlik, New Jersey İç Güvenlik Ofisi Direktörü Laurie Doran ve Albay Patrick J. Callahan’ın konuşmalarıyla anlam kazandı.

ABDPost.Com'un haberine göre tören, New Jersey Eyalet Polisi için bir dönüm noktası olmasının yanı sıra, Amerika Birleşik Devletleri’nde herhangi bir eyalet polisi tarafından yapılan ilk Hilal Aydınlatma Töreni olarak kaydedildi.

Log Cabin’de yapılan etkinlik, Ramazan ayının manevi değerlerini yücelterek, toplumsal dayanışma ve öz disiplinin simgesi olarak kabul edilen bu özel dönemin başlangıcını kutladı.

RAMAZAN VE HİLAL

Ramazan, milyonlarca Müslüman tarafından oruç, dua ve derin manevi bir refleksiyonla geçirilen kutsal bir ay olarak bilinir. Hilal ayının ışığı ise bu kutsal ayın başlangıcını müjdeleyerek, inanç ve yenilenmenin derin anlamını sembolize ediyor.