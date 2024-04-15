Rowland zafere ulaşırken Fenestraz kendine ilk 10'da yer buldu.İTALYA (İGFA) - Nissan Formula E Takımı, Oliver Rowland'ın ilk Misano E-Prix'sini kazanmasıyla bu sezon ilk zaferini elde ederken, Sacha Fenestraz da her iki yarışta da puanlar toplamayı başardı.

İtalyada Misano’daki yarış pisti Marco Simoncelli'de Cumartesi yapılan yarışa beşinci sırada başlayan Rowland, yarış boyunca güçlü bir tempo sergileyerek mükemmel bir performans ortaya koydu. Çizgiyi ikinci sırada geçen Rowland, diğer sürücünün diskalifiye edilmesinin ardından yarışın galibi oldu.

İtalya'daki sonuçlar ile birtlikte Rowland pilotlar sıralamasında üçüncü sıraya yerleşti. Nissan Formula E Takımı ise Takımlar Şampiyonasında 100 puanla dördüncü sırada yer alıyor. Formula E şimdi Monaco E-Prix'si için Monte-Carlo'ya gidiyor. Etkinlik 27 Nisan'da gerçekleşecek.