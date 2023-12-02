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Nuh Naci Yazgan Üniversitesi (NNYÜ) tarafından “Yüzüncü Yılda Türk Havacılık Tarihi” konulu konferans düzenlendi.Mehmet UZEL (KAYSERİ İGFA)

Türk Havacılık ve Uzay Sanayii Teknoloji Projeleri Yöneticisi Tanyel Çakmak, NNYÜ Süleyman Çetinsaya Kültür Merkezi’nde düzenlenen konferansa konuşmacı olarak katıldı. 12. Hava Ulaştırma Ana Üs Komutanı Hava Pilot Tuğgeneral Hasan Volkan Güleryüz, NNYÜ Rektörü Prof. Dr. Ahmet Fazıl Özsoylu, Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Neriman İnanç ve Prof. Dr. Erkan Köse, dekanlar, öğretim üyeleri ve öğrencilerin takip ettiği konferansta konuşan Çakmak, uçak projelerinde Kayserili sanayicilerin ve Kayseri’deki fabrikaların katkılarıyla ilerlediklerini belirterek, Türk Havacılık Tarihi, Türk Havacılık Tarihinde Kayseri’nin Yeri, Türk Silahlı Kuvvetlerinin envanterine Kayseri’den hangi uçakların katıldığını ve bugün beşinci nesile nasıl gelindiğini anlattı.

Havacılıkta Türkiye, yüz yılda hangi savaş uçaklarını geliştirdiğini video sunumuyla paylaşan Çakmak’a konuşmasından sonra 12. Hava Ulaştırma Ana Üs Komutanı Hava Pilot Tuğgeneral Hasan Volkan Güleryüz ve NNYÜ Rektörü Prof. Dr. Ahmet Fazıl Özsoylu tarafından plaket takdim edildi.