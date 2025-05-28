Ortadoğu Gazeteciler Cemiyeti (OGC), deneyimli gazeteci Semih Yardımcı’yı Patnos temsilcisi olarak atadı.AĞRI (İGFA) - OGC Başkanı Nihat Aydın'ın takdiriyle gerçekleşen bu önemli görevlendirme, Yardımcı'nın cemiyetin Patnos ilçesindeki faaliyetlerini etkin bir şekilde yürütecek olmasını müjdeliyor.

2000 yılından bu yana Demirören Haber Ajansı (DHA) Patnos muhabirliği görevini başarıyla ifa eden Semih Yardımcı, bölgedeki derinlemesine gazetecilik tecrübesi ve yerel dinamiklere olan hakimiyetiyle tanınıyor. OGC Başkanı Nihat Aydın, atama kararını değerlendirirken Yardımcı'nın uzun yıllara dayanan mesleki birikimi ve Patnos'taki saygın konumunun altını çizdi.

Başkan Aydın konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "Değerli meslektaşımız Semih Yardımcı'nın bölgemizin önemli merkezi Patnos'ta cemiyetimizi layıkıyla temsil edeceğine olan inancımız tamdır. Kendisinin sahip olduğu engin tecrübe ve yerel basındaki güçlü iletişim ağı sayesinde Patnos'taki gazetecilik camiasının daha da güçleneceğine inanıyoruz. Bu anlamlı atamanın hem cemiyetimiz hem de Patnos için hayırlı olmasını temenni ediyorum" dedi.

Yeni görevi üstlenen Semih Yardımcı ise yaptığı açıklamada duyduğu memnuniyeti dile getirerek şu ifadelere yer verdi: "Ortadoğu Gazeteciler Cemiyeti gibi köklü ve saygın bir kuruluşun Patnos temsilciliği görevine layık görülmek benim için büyük bir onur ve sorumluluktur. Başkanımız Sayın Nihat Aydın'a bu teveccühlerinden dolayı teşekkür ediyorum. Yıllardır hizmet ettiğim Patnos'taki meslektaşlarımla omuz omuza çalışarak, bölgemizdeki gazetecilik faaliyetlerinin daha ileriye taşınması, mesleki dayanışmanın güçlendirilmesi ve gazetecilerin haklarının savunulması için elimden gelen tüm gayreti göstereceğim. OGC çatısı altında Patnos basınına yeni bir soluk getireceğimize inanıyorum."

Bu atama ile Ortadoğu Gazeteciler Cemiyeti'nin Patnos'taki etkinliğinin artırılması ve bölgedeki gazetecilik mesleğinin gelişimine önemli katkılar sunulması bekleniyor. Semih Yardımcı'nın liderliğinde, Patnos'taki gazetecilerin ortak sorunlarına çözüm bulunması ve mesleki standartların yükseltilmesi hedefleniyor.