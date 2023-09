Maximiles Black 35. The Bodrum Cup’ın tüm detayları 27 Eylül Çarşamba günü Halas teknesinde düzenlenen ve Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras, The Bodrum Cup Onursal Başkanı Erman Aras, The Bodrum Cup Organizasyon Komitesi Başkanı Süleyman Uysal, İMEAK Deniz Ticaret Odası Başkanı Orhan Dinç, sponsorlar ve basın mensuplarının katılımıyla gerçekleşen toplantıda paylaşıldı.

The Bodrum Cup Organizasyon Komitesi Başkanı Süleyman Uysal: “Türkiye Cumhuriyeti'nin 100’üncü yılı vesilesiyle, Maximiles Black The Bodrum Cup'ın 35’inci yılını mümkün kılan tüm dostlarımıza en içten şükranlarımızı sunuyoruz. Yolculuğumuz hiçbir zaman sadece yarış ve etkinliklerden ibaret olmadı; bu heyecan verici süreci sürekli olarak sosyal fayda için bir katalizöre dönüştürmeyi hedefliyoruz. Herkesi, Bodrum'u ve yelken dünyasını keşfetmek için eşsiz bir fırsat sunan Maximiles Black The Bodrum Cup deneyimini yaşamaya davet ediyoruz.” dedi.

The Bodrum Cup Organizasyon Komitesi Başkanı Süleyman Uysal sözlerinin devamında 70 iş insanından oluşan Bodrum Cup Komitesi olarak Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras’la başkanlık öncesinde tanıştığını, o zamandan beri Başkan Aras’ın Bodrum Cup’a çok önem verdiğini, mazbatasını alması ile de beraber çalışmalara tüm hızıyla devam ettiğini ve bunun bir belediyenin vereceği destekten daha fazlası olduğu belirtti.

The Bodrum Cup Onursal Başkanı Erman Aras: "The Bodrum Cup, kurulduğu 1989 yılından bu yana tekne sporları dünyasını, Bodrum'u ve daha geniş anlamda Akdeniz bölgesini tanıtmaya kendini adadı. Başlangıcımızdan bu yana, ulusal ve yerel konuları girişimlerimize sürekli olarak dahil ederek bu hedefleri geliştirmeye kararlı olduk. Türkiye Cumhuriyeti'nin 100’üncü yıl kutlamalarına denk gelen yolculuğumuzda, ülkemize her yıl artan sayıda ziyaretçi çekerek Bodrum'un kültürel ve tarihi dokusuna katkıda bulunmaktan büyük gurur duyuyoruz. Yelkenlerimizdeki bu rüzgarla Bodrum'u ve Akdeniz'i güçlendirmeye devam edeceğimize inancımız tam." diye konuştu.

Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras ise sözlerine kendisini Bodrum Cup ekibinden biri olarak hissettiğiyle başlayarak Bodrum ve Cumhuriyet için çalıştıklarına vurgu yaptı. Sadece yarış, eğlence için değil yaşam, dünya, çocukların geleceği için bu organizasyonu gerçekleştirdiklerine değinen Başkan Aras, şunlara değindi:

“Bu işe görev olarak değil duygusal olarak yaklaşıyoruz. Bodrum Cup sadece Bodrum’un değil Türkiye’nin bir markası oldu. Cumhuriyetimizin 100. yılında Selanik ve İstanbul’un yarış parkuruna dahil edilmesi bizler için ayrı bir mutluluk ve gurur kaynağı oldu. Bodrum sadece eğlence ya da turizm yeri değil aynı zamanda zengin bir kültürel ve tarihi geçmişe sahiptir. Bodrum’un geldiği yeri unutmamak lazım. Bodrum’un kadim kültürüne ve tarihine saygı duymak zorundayız. Önceki yıllarda yapılan Dünya Optimist Şampiyonası, Dragon Dünya Şampiyonası gibi organizasyonların Bodrum’da yapılması rastlantı değildir. Yelkencilik artık Bodrum’un bir parçası haline geldi. Bugünlere gelinmesinin ardında büyük emekler var. O yüzden bu, insanı duygulandıran ve üzerinde düşünülmesi gereken önemli bir durumdur.”

Başkan Aras, konuşmasının sonunda organizasyona katkı sağlayan tüm kurum ve sponsorlara teşekkür ederek Bodrum Cup’ın da Cumhuriyetin de sonsuza dek yaşayacağını söyledi.