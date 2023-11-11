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Özgür Aras, Harbiye'deki yeni kulübü 'EV'de İrem Derici'nin 15 Kasım Çarşamba akşamı 'EV PARTİSİ' vereceğini duyurunca sosyal medyada gözler Lerzan Mutlu'ya döndü.

İSTANBUL (İGFA) - İrem Derici'nin bir dönem alt komşusu olan Lerzan Mutlu sık sık üst kattan gelen gürültüden şikayetçi oluyordu!

İrem Derici bu esprilere partinin kendi evinde değil, 'EV' adlı kulüpte olacağının altını çizerek cevap verdi. Lerzan Mutlu'yu da davet etti. Bu arada partiye gelmek isteyen eşi dostu İrem Derici'nin telefonunu kilitleyip mesaj kutusunu patlattı!

BİZE KALDI 3’NCÜ YAŞINI EV’DE KUTLUYOR…

Davetlere ev sahipliği yapmaya devam eden ‘EV’de 14 Kasım Salı gecesi de Seçkin Süngüç ve Fezi Altun Youtube programları ‘Bize Kaldı’nın 3’ncü yaşını ünlülerle kutlayacak.