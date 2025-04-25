Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu, İzmir’de Ege Ordusu Komutanlığı’nı ziyaret ederek 57’nci Topçu Tugayı’nda denetlemelerde bulundu ve yerli savunma sistemlerini inceledi.ANKARA (İGFA) - Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu, İzmir’deki Ege Ordusu Komutanlığı’nda incelemelerde bulundu.
57’nci Topçu Tugay Komutanlığı’nı ziyaret eden Bayraktaroğlu, birliklerin harbe hazırlık seviyelerini yerinde denetledi.
Orgeneral Bayraktaroğlu, yerli ve milli imkânlarla üretilen yeni nesil ateş destek, hava savunma, istihkâm, muhabere sistemleri ve lojistik destek unsurlarını inceledi.
Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu, 24 Nisan 2025 tarihinde, İzmir’de konuşlu Ege Ordusu Komutanlığının çalışmalarını inceledi. 57’nci Topçu Tugay Komutanlığında denetlemelerde bulundu.Birliklerin harbe hazırlık seviyelerini yerinde gören Orgeneral… pic.twitter.com/QK1fn9l5xF— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) April 25, 2025
Önümüzdeki dönemde planlanan faaliyetler ve emniyet tedbirleri hakkında talimatlar verdi.
Milli Savunma Bakanlığı, denetimlerin Türk Silahlı Kuvvetleri’nin hazırlık seviyesini güçlendirmeyi amaçladığını belirtti.