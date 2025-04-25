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Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu, İzmir’de Ege Ordusu Komutanlığı’nı ziyaret ederek 57’nci Topçu Tugayı’nda denetlemelerde bulundu ve yerli savunma sistemlerini inceledi. ANKARA (İGFA) - Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu, İzmir’deki Ege Ordusu Komutanlığı’nda incelemelerde bulundu.

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