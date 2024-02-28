Osmangazi Belediyesi’nin vizyon projelerinden Osmangazi Meydanı’nın resmi açılışı öncesinde tanıtım etkinlikleri devam ediyor.BURSA (İGFA) - Geçtiğimiz hafta sonu Türk Rap müziğinin parlayan ismi Sefo konseriyle başlayan tanıtım etkinlikleri kapsamında bu hafta sonu da farklı isimler Bursalılar ile buluşacak.

Bursa’nın yeni cazibe merkezi olan Osmangazi Meydanı’nda 1 Mart Cuma günü Bilal Sonses, 2 Mart Cumartesi günü Sinan Akçıl, 3 Mart Pazar günü Sakiler, 8 Mart Cuma günü Aydilge ve 9 Mart Cumartesi günü ise Semicenk ücretsiz konser verecek.