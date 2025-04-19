Osmangazi Belediyesi’nin 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı için hazırladığı 6 günlük kutlama programı, birbirinden güzel iki konser ile başladı.BURSA (İGFA) - Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün dünya çocuklarına armağanı olan 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı, Osmangazi’de 6 gün boyunca dolu dolu kutlanacak.

18-23 Nisan tarihleri arasında Osmangazi Meydanı’nda kurulan etkinlik alanının yanı sıra 5 farklı mahallede düzenlenecek olan 23 Nisan etkinlikleri, Osmangazi Meydanı ve Emek Parkı Meydanı’nda gerçekleşen konserler ile başladı. Kutlamaların ana merkezi olan Osmangazi Meydanı’nda, Liseli Orkestralar Yarışıyor Finalistleri sahne aldı.

Osmangazi Belediyesi tarafından müziğe ilgi duyan gençlerin yeteneklerini erken yaşta keşfetmelerinin yanında, seslerini de duyurmalarına da imkan sağlayan Liseli Orkestralar Yarışıyor’a katılarak finale kalan liseli gençlerden oluşan orkestralar, birbirinden güzel şarkıları çocuklar için söyledi. Sahne performanslarıyla da beğeni toplayan genç müzisyenler, çocuklara unutamayacakları bir bayram hediyesi sundu.

23 Nisan coşkusunu ilçedeki tüm çocuklara doya doya yaşatmak isteyen Osmangazi Belediyesi tarafından düzenlenen bir diğer etkinlik de, Emek Parkı Meydanı’nda gerçekleşen Temiz Orkestra konseri oldu. Osmangazi Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü’nde görevli temizlik işçileri tarafından kurulan Temizlik Orkestra, söylediği şarkılar ile 23 Nisan kutlamalarına renk kattı. 5 solist ve 6 müzisyenden oluşan orkestra, seslendirdiği pop, arabesk ve halk müziği şarkıları ile sadece çocuklara değil, yetişkinlere de adeta bayram yaşattı. Profesyonel müzisyenleri aratmayacak yeteneğe sahip temizlik işçilerinden oluşan Temizlik Orkestra, 23 Nisan kutlamaları kapsamında Alemdar, Demirtaş, Atıcılar ve Hamitler mahallelerinde konserlere devam edecek.

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlamaları, Osmangazi’de 23 Nisan Çarşamba gününe kadar sürecek. Osmangazi Meydanı’nda kurulan etkinlik alanında gerçekleşecek geleneksel çocuk oyunları, tiyatro gösterileri, atölye çalışmaları, yarışmalar, sergiler, dans gösterileri ve konserler, 5 gün süresince çocukları bekliyor olacak. Etkinliklere katılarak gönüllerinde eğlenecek olan çocuklar için çeşitli ikramlarda yer alıyor. Aynı zamanda OSMEK çadırı, satranç çadırı, oyun parkuru, atölye çalışma alanları ve sergi alanları ile çocuklara gün boyunca eğitici ve eğlendirici zaman geçirme fırsatı sunuluyor.