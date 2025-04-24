Ofis Sanat Merkezi kültür sanata ev sahipliği yapmaya devam ediyor. Nisan Ayı Kültür Sanat Etkinlikleri kapsamında kapılarını sanatseverlere açan “Duyguların Renk Dansı” sergisi birbirinden eşsiz eserlerin görücüye çıkmasıyla vatandaşları daha ilk günden büyüledi.

SAKARYA (İGFA) - Sakarya Büyükşehir Belediyesi her ay birbirinden farklı söyleşilere, konferanslara ve sergilere ev sahipliği yapmaya devam ediyor.

SANATIN MERKEZİ

Sanatseverlerin buluşma noktası haline gelen Ofis Sanat Merkezi (OSM), şehri sanatın kalbine dönüştüren etkinliklere ev sahipliği yapıyor.

Nisan Kültür Sanat Etkinlikleri kapsamında son olarak Yılmaz Aydın’ın birbirinden eşsiz 60 eserinin yer aldığı “Duyguların Renk Dansı” resim sergisi Ofis Sanat Merkezi’nde (OSM)kapılarını açtı.

“DUYGULARIN RENK DANSI”

Yılmaz Aydın’ın uzun yıllara dayanan sanat yolculuğunun en özel parçalarını bir araya getirdiği “Duyguların Renk Dansı” sergisi ziyaretçilerini bekliyor.

Akrilik, yağlı boya ve sulu boya teknikleriyle oluşturulan eserler, sanatçının duygu dünyasını ve estetik anlayışını sanatseverlere aktarılıyor.

Sergide, doğadan ilham alınarak oluşturulan tabloların yanı sıra, soyut ve modern yorumların harmanlandığı eserler de yer alıyor.

KAPILarını açtı

Tüm sanatsever dostları sergiye davet eden Yılmaz Aydın, “Kapılarını tüm kültür sanat dostlarına açtığımız “Duyguların Renk Dansı” resim sergimize herkesi davet ediyoruz. 4 Mayıs’a kadar açık kalacak sergimiz, akrilik, yağlı ve sulu boya tekniğiyle hayat bulmuş 60 eserden oluşuyor. Doğadan ilham alarak hazırladığım eserler soyut ve modern yorumlamalarımın buluştuğu izleyici zevki yüksek çalışmalardır” diye konuştu.

4 MAYIS’A KADAR AÇIK

4 Mayıs Pazar tarihine kadar açık olacak sergiyi sanatseverler hafta içi 08.30-22.00 saatleri arasında, hafta sonu ise 10.00-22.00 saatleri arasında ziyaret edebilecek.