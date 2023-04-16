Sivas’ın Şarkışla ilçesinde otomobil ile çarpışan tır devrildi. Trafik kazasında 2’si çocuk 4 kişi yaralandı.

Kaza, ölüm kavşağı olarak bilinen Pınarbaşı-Sivas karayolu üzerindeki Cemel kavşağında meydana geldi. Y.H.(39) idaresindeki 80 ABG 623 plakalı tır ile H.T. (34) idaresindeki 58 HG 398 plakalı otomobil kavşakta çarpıştı. Kazada sürücülerle birlikte otomobilde bulunun M.K.T. (3) ve B.Y.T. (7) yaralandı. Kazanın bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla Şarkışla Devlet Hastanesine kaldırıldı. Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.