Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, katıldığı bir televizyon kanalında son zamanlarda fahiş fiyat artışlarıyla gündemden düşmeyen özel okul ve fiyatlandırmaları hakkında konuştu. Bakan Tekin, 12 bin özel okuldan 22'sinin Bakanlık radarında olduğunu kaydetti.ANKARA (İGFA) - Millî Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Lider Haber TV'de "Soruyoruz" programında eğitim gündemine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Özel okullara yönelik "fahiş fiyat" tartışmalarına ilişkin soruya karşılık Bakan Tekin, Türkiye'de 12 bin özel okul bulunduğunu ifade etti.

Her ekonomik gelir düzeyine hitap eden özel okulun bulunduğunu kaydeden Bakan Tekin, kamuoyunda fahiş fiyat tartışmalarına sebebiyet veren, rakamlar üzerinden bakıldığında 12 bin özel okulun içinde sadece 22'sinin bu anlamda kamuoyunda 'Şu kadar parayla öğrenci kaydediyor.' dedikleri sınırda olan okul olduğunu belirterek, "Minimum ücretten başlayıp en yükseğe doğru devam eden, dolayısıyla veli çocuğunu özel okula göndermek istiyorsa alacağı hizmetin karşılığına göre bir özel okul tercihinde bulunabilir. Bu da kendi tercihine bırakılmış durumda." dedi.

22 tane okulun çok fahiş denilenebilecek dikkat çekici oranlarda ücret talep ettiğini ifade eden Bakan Tekin, "Onun dışındakilerde böyle bir talep yok. Ancak bu 22 okulun bu şekilde bir yok izlemesi diğer kurumları rahatsız ediyor. O özel okullarımız da bizimle iş birliği yapmaya açıklar. Ben hem velilerimiz hem özel okullarımız bizimle iş birliği yaparlarsa bu tür hukuk dışı uygulamaları bizimle paylaşırlarsa biz gereğini yaparız" diye konuştu.



Bakanlık olarak veli ile özel okul arasında imzalanan sözleşmelere uyulmaması durumunda Milli Eğitim Müdürlükleri aracılığıyla gerekli denetlemelerin yapıldığına dikkati çeken Bakan Tekin, "Özel okul, bizim yönetmelikte tanımladığımız enflasyon artı yüzde 5'ten daha yüksek bir oranda zam yaparak hizmetini veliye sunmuş olabilir. Bunlar bizim açımızdan, yönetmelik açısından birer suçtur. Biz burada velilerimize şunu tavsiye ediyoruz; bu türden fahiş artışlar, mevzuatımıza aykırı uygulamalar söz konusu ise bunu Bakanlığımıza, il ve ilçe millî eğitim müdürlüklerine ulaştırırsa oradaki arkadaşlarımız gerekli denetimleri yapıyorlar. Özel okul temsilcileriyle de bunları sürekli konuşuyoruz. Onlar da bundan rahatsızlar çünkü nihayetinde bütün 12 bin okulu zan altında bırakan bir uygulamayla karşı karşıyasınız." dedi.