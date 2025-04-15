İletişim danışmanı ve yazar Özgür Aras merak ediliyor. Peki Özgür Aras kimdir? Özgür Aras ne iş yapıyor, kaç yaşında? İşte detaylar...İSTANBUL (İGFA) - Özgür Aras, Türkiye’nin sanat ve eğlence sektöründe önemli bir yere sahip olan çok yönlü bir isim. Ankara doğumlu olan Aras, hem ünlü isimlere yaptığı prodüktörlük ve menajerlik çalışmalarıyla hem de yazdığı kitaplarla tanınıyor. Bu yazıda, Özgür Aras’ın hayatı, kariyeri ve sanat dünyasına katkılarını ele alacağız.

ÖZGÜR ARAS KİMDİR?

Özgür Aras, Ankara’da dünyaya geldi. İlkokul eğitimini Ankara Teğmen Kalmaz İlkokulu’nda tamamladıktan sonra ortaokulun ilk sınıfını Ankara Mimar Kemal Lisesi’nde okudu. İlk sosyal faaliyetlerine Bodrum’da başlayan Aras, bu dönemde sanat dünyasının önemli isimlerinden Saynur Gelendost ile tanıştı.

Eğitim hayatına Bilkent Üniversitesi Büro Yönetimi bölümünde devam eden Özgür Aras, aynı zamanda Swiss Hotel Management School ve Delcom’un halkla ilişkiler kurslarına katılarak bu alanda diploma aldı. Bu eğitimler, onun sanat ve eğlence sektöründe iletişim ve yönetim alanında başarılı olmasının temellerini attı.

Özgür Aras, Türkiye’nin önde gelen sanatçılarına prodüktörlük, menajerlik ve iletişim danışmanlığı yaparak sanat dünyasında önemli bir rol üstlendi. Zerrin Özer, Tarkan, Yonca Evcimik, Simge, İrem Derici, Harun Kolçak, Reyhan Karaca, Ajlan & Mine, , Gülben Ergen, Seda Syan , Gülben Ergen, manga, Sezen Aksu gibi ünlü isimlerle çalıştı. Bu çalışmalarıyla hem sanatçıların kariyerlerine katkıda bulundu hem de Türk müzik ve eğlence sektörünün gelişimine destek oldu.

Özgür Aras, sanat dünyasındaki başarılarının yanı sıra edebiyat alanında da önemli eserler ortaya koydu. 2000 yılında ilk şiir kitabını yayınlayan Aras, ardından birçok kitaba imza attı. Eserleri arasında “Beynimden Herkes Geçti”, “İnsan Yaşarken Anlamaz”, “Sevilmek Hasretiyle Pişmanım” ve “Güzel Günler Zorlu Yollardan Geçer” gibi kitaplar bulunuyor. Bu kitaplar, onun duygusal derinliğini ve hayata dair gözlemlerini yansıtıyor.

ÖZGÜR ARAS NE İŞ YAPIYOR?

Özgür Aras, prodüktörlük, menajerlik ve iletişim danışmanlığı gibi alanlarda faaliyet gösteren bir profesyoneldir. 1993 yılında Zerrin Özer ile mesleğine adım atarak ünlü sanatçılara iletişim danışmanlığı, prodüktörlük ve menajerlik hizmetleri sunmuştur. Ayrıca, bu sanatçılara iletişim stratejileri ve halkla ilişkiler danışmanlığı da yapmaktadır. Özgür Aras, edebiyat alanında da başarılı bir kariyere sahiptir. 2000 yılında ilk şiir kitabını yayımlayarak yazarlık yolculuğuna başlamış, ardından "Beynimden Herkes Geçti", "İnsan Yaşarken Anlamaz", "Sevilmek Hasretiyle Pişmanım" ve “Gitmek Gerek Bazen” gibi yayınlanmış 13 kitabıyla edebiyat dünyasında da kendine yer edinmiştir. Hem sanat hem de yazarlık kariyerinde önemli başarılara imza atmıştır.

ÖZGÜR ARAS KAÇ YAŞINDA?

Özgür Aras, 1980 doğumludur. 2025 yılı itibarıyla 45 yaşındadır.

ÖZGÜR ARAS NEREDE DOĞDU?

Özgür Aras, Ankara'da doğmuştur.

ÖZGÜR ARAS’IN BUGÜNE KADAR ÇALIŞTIĞI ÜNLÜ İSİMLER

Zerrin Özer

Tarkan

Yonca Evcimik

Harun Kolçak

Reyhan Karaca

Ajlan & Mine

Demet Akalın

Berkay

Gülben Ergen

İrem Derici

Simge

Seda Sayan

maNga

Sezen Aksu

ÖZGÜR ARAS’IN SANATA VE EDEBİYATA KATKILARI

Özgür Aras hem sanat dünyasında hem de edebiyat alanında yaptığı çalışmalarla Türk kültürüne önemli katkılarda bulunmuştur. Ünlü isimlerle yaptığı çalışmalar, onların kariyerlerini şekillendirirken, yazdığı kitaplar da okuyuculara duygusal bir yolculuk sunmuştur. Aras, sanatın ve edebiyatın birleştiği noktada kendine özgü bir tarz yaratarak hem sanatçılar hem de okuyucular için ilham kaynağı olmuştur.