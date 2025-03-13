TOFAŞ altyapı oyuncularından oluşan Özlüce Doğa Koleji, İstanbul’da oynanan Liseler Türkiye Şampiyonası’nın finalinde Şişli Bilim Doğa Koleji’ni 58-65 yenerek Türkiye şampiyonu oldu.BURSA (İGFA) - 2024-2025 Öğretim Yılı Okul Sporları Basketbol Genç Erkekler Türkiye Şampiyonası finalinde Bursa Özel Özlüce Doğa Koleji Anadolu Lisesi ile İstanbul Şişli Bilim Doğa Koleji Anadolu Lisesi karşı karşıya geldi. Turnuvanın grup aşamasında antrenörlüğünü TOFAŞ Spor Kulübü altyapı antrenörlerinden Fırat Yavuz’un yaptığı ve TOFAŞ altyapı oyuncularının formasını giydiği Özlüce Doğa Koleji, K.K.T.C Yakın Doğu Koleji’ni 56-93 ve Ankara Bilim Koleji’ni 93-70 yenerken; Şişli Bilim Doğa Koleji’ne 67-54 mağlup oldu.

B Grubu ikincisi olarak yarı finale yükselen Özlüce Doğa Koleji, son 4 maçında Esenkent Okyanus Anadolu Lisesi’ni 84-93 mağlup ederek finale adını yazdırırken, final karşılaşmasındaki rakip Şişli Bilim Doğa Koleji oldu. Basketbol Gelişim Merkezi’nde oynanan ve TRT Spor Yıldız’dan canlı yayınlanan final karşılaşmasında ilk çeyreği 13-16; devreyi 27-28 önde kapatan Özlüce Doğa Koleji, son çeyreğine 46-46 eşitlikle girilen maçtan 58-65 galip ayrılarak şampiyonluk kupasının sahibi oldu. Karşılaşma sonunda Özel Özlüce Doğa Koleji’ne kupa ve madalyaları düzenlenen törenle takdim edildi.