Kayseri Sanayi Odası (KAYSO) Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Büyüksimitci, Kurban Bayramı dolayısı ile yazılı bir açıklama yaparak, kurban bayramının ülkemiz, milletimiz, İslam âlemi ve tüm insanlık için barış, huzur ve refaha vesile olmasını diledi.KAYSERİ (İGFA) - KAYSO Başkanı Mehmet Büyüksimitci açıklamasında şu ifadelere yer verdi: “Birlik ve beraberliğin, paylaşma ve dayanışmanın en güzel şekilde yaşandığı, gönüllerin bir araya geldiği müstesna günlerden biri olan Kurban Bayramı’na ulaşmanın huzurunu ve mutluluğunu yaşıyoruz.

Bayramlar, sadece dini vecibelerin yerine getirildiği günler değil; aynı zamanda kırgınlıkların unutulduğu, dostlukların tazelendiği, yardımlaşmanın ve paylaşmanın ön plana çıktığı çok özel zamanlardır. Kurban Bayramı da bu anlamda, bizi biz yapan değerleri yeniden hatırlamak, gönül köprüleri kurmak için büyük bir fırsattır.

Kayseri Sanayi Odası olarak, şehrimize, ülkemize ve şehrimize katma değer oluşturmak için gece gündüz demeden çalışan sanayicilerimizin ve tüm emek veren kardeşlerimizin bu mübarek bayramını en içten duygularımla kutluyorum. Üretimin, istihdamın ve ihracatın kıymetini bilen bir anlayışla hareket eden tüm sanayi camiamızla gurur duyuyoruz.

Bu vesileyle, ailelerinizle birlikte sağlık, huzur ve mutluluk içinde geçireceğiniz bir bayram diliyorum. Kurban Bayramı'nın başta ülkemiz olmak üzere tüm İslam âlemine barış, bereket ve güzellikler getirmesini Yüce Allah’tan niyaz ediyorum”