İzmir Güzelbahçe Belediyesi, geçtiğimiz günlerde hayatını kaybeden Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek'in vefatının üçüncü günü vesilesiyle lokma dağıttı.İZMİR (İGFA) - İzmir Güzelbahçe Belediyesi tarafından, evinde yaşadığı talihsiz kaza sonucu hayatını kaybeden Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek için Atatürk, Yalı ve Yelki Mahalleleri’nde kurulan lokma tezgâhlarında, vatandaşlara merhum başkan anısına lokma dağıtıldı. Lokma dağıtımına Güzelbahçe Belediye Başkanı Mustafa Günay’la birlikte CHP Genel Başkan Yardımcısı Sivas Milletvekili Ulaş Karasu da katıldı.

Ferdi Zeyrek’in halkçı belediyecilik anlayışı, dürüst kişiliği ve mücadeleci duruşuyla sadece Manisa’da değil, tüm Ege’de iz bıraktığını belirten Güzelbahçe Belediye Başkanı Mustafa Günay, “Ferdi Başkanımızın ani vefatı hepimizi derinden sarstı. O benim yoldaşımdı, birlikte yol yürüdüğümüz ekip arkadaşımızdı. Halk için çalışan, adalet ve eşitlik ilkesinden asla taviz vermeyen örnek bir başkandı. Bu lokma hayrı hem ona olan sevgimizin hem de dualarımızın bir ifadesidir. Ferdi Zeyrek’in ismi, güzel anıları ve hizmetleriyle kalplerimizde yaşamaya devam edecek. Mekânı cennet, ruhu şad olsun,” ifadelerini kullandı. Güzelbahçe Belediyesi ana binasına ‘Seni Unutmayacağız Ferdi Başkan’ yazılı brandalar asıldı.