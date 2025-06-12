Kurban Bayramı döneminde tüketicilerin en çok tercih ettiği teknoloji ürünleri belli oldu. Teknoloji tutkunları bayramda en çok akıllı telefon, tablet, gaming notebook ve bluetooth kulaklık gibi ürünlere ilgi gösterirken, vantilatör ve giyilebilir aksesuarlar da öne çıktı.İSTANBUL (İGFA) - Sabancı Holding iştiraklerinden Teknosa, Kurban Bayramı’nın teknoloji alışveriş tercihlerini sıraladı.

Teknosa verilerine göre bayram döneminde ciroya katkısı en yüksek ilk 10 ürün akıllı telefon, LCD TV, tablet, gaming notebook, robot süpürge, şarjlı süpürge, akıllı saat, bluetooth kulaklık, notebook ve tam otomatik espresso makinesi oldu.

Adet bazında ise en büyük ilgi akıllı telefon, telefon şarj cihazı, ekran koruma hizmeti ve bluetooth kulaklık kategorilerinde gerçekleşirken, bayram boyunca vantilatör ve giyilebilir aksesuarlar da ilgi gören ürünler arasında yerini aldı.

EN ÇOK ALIŞVERİŞİ 30-44 YAŞ ARASI TÜKETİCİLER YAPTI

Akıllı telefonlarda 128 GB ve 256 GB hafıza öne çıkarken, sırasıyla siyah, mavi, beyaz ve gece yarısı renkleri tercih edildi.

LCD TV kategorisinde ise 65, 55 ve 75 inç ekranlar yüksek talep gördü.

Teknoloji alışverişini en çok 30-44 yaş arası müşteriler yaptı.