Bursa'da Osmangazi Belediye Başkanı Erkan Aydın, ilçenin 136 mahallesini tek tek gezerek vatandaşların taleplerini yerinde dinliyor, sorunlara çözüm üretiyor.BURSA (İGFA) - Osmangazi Belediye Başkanı Erkan Aydın, göreve geldiği günden bu yana mahalle ziyaretleriyle vatandaşlarla buluşmaya devam ediyor.

Son durağı Kemerçeşme Mahallesi olan Başkan Aydın, burada düzenlenen kahvaltı programında Kemerçeşme, Başaran, Gülbahçe, Bahar, Koğukçınar, Kırcaali ve Yeşilova mahalle muhtarları ile mahalle sakinleriyle bir araya geldi. Solakoğlu Cami önünde gerçekleşen buluşmada, muhtarlar ve vatandaşlar mahallelerine yönelik hizmet taleplerini doğrudan başkana iletti. Aydın, kahvaltının ardından talep edilen alanları yerinde inceleyerek, çalışmalara en kısa sürede başlanacağı sözünü verdi.

“AZ ZAMANDA ÇOK İŞ YAPMAK İÇİN SAHADAYIZ”

Başkan Aydın, kahvaltıda yaptığı konuşmada, Osmangazi’nin 136 mahallesinin yarısından fazlasını ziyaret ettiklerini belirterek, “Vatandaşlarımızın dertlerini birinci elden dinliyor, sorunlara yerinde çözüm üretiyoruz. Görev süremizin 14-15 ayı geçti, kalan 45 ayda az zamanda çok iş başarmak için vatandaşlarımızla bir aradayız,” dedi.

Kemerçeşme ziyaretinin ardından Yeşilova’daki taksici esnafıyla buluşan Başkan Aydın, ilçenin her köşesinde halkın yanında olmaya devam edeceğini vurguladı.