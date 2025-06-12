Geleneksel Yeni Tiyatro Dergisi Uluslararası Emek ve Başarı Ödülleri açıklandı. Ayvalık Belediye Tiyatrosu’na üç dalda ödül geldi.BALIKESİR (İGFA) - Hatırla Ey Peri oyununun yazarı ve yardımcı yönetmeni Elif Artun Yüksel, Alzheimer hastası olan anneannesinden yola çıkarak yazdığı oyunla Türkçeye Katkı “ödülü aldı.

Hatırla Ey Peri oyunuyla muhteşem bir ikili oluşturan Dilek Top ve Hakan Urul da, En İyi İkili Performans ödülüne layık görüldü.

Ayvalık Belediye Tiyatrosu Genel Sanat Yönetmeni Erkan Cılak da, Ezber Bozan Yeni Nesil Eğitmenlik Ödülü’yle taçlandırıldı.

Ayrıca Ayvalık Belediye Tiyatrosu ve oyuncularına gelen başarı ödülleri nedeniyle gurur duyduklarını belirten Ayvalık Belediye Başkanı Mesut Ergin, etkinliklerden elde edilen gelirin Eğitime Destek Derneği’ne katkı sağladığını ve cansuyu olduğunu söyledi.

2024-2025 yılı tiyatro ve sinema sezonuna akademik değer katan ve 20 yıla yaklaşan yayın hayatıyla da gündemi belirleyen Uluslararası Emek ve Başarı Ödülleri, 20 Haziran Cuma akşamı sahiplerini bulacak.