Bitaksi, sistemine izinsiz erişim ve veri sızıntısı yaşandığına dair haberlerin asılsız olduğunu duyurdu. Kişisel Verileri Koruma Kurulu, herhangi bir güvenlik ihlali olmadığını tescilledi.İSTANBUL (İGFA) - Türkiye’nin ilk yerel dijital taksi çağırma platformu Bitaksi, kullanıcı verilerinin ele geçirildiği yönündeki iddialara ilişkin açıklama yaptı.

Kişisel Verileri Koruma Kurulu’nun (KVKK) 20 Mart 2025 tarihli ve 2025/544 sayılı kararı, Bitaksi sistemlerinde veri sızıntısı veya güvenlik ihlali yaşanmadığını doğruladı.

Bitaksi, müşteri verilerinin gizliliği ve güvenliğinin öncelikli olduğunu vurguladı.

Açıklamada, tüm verilerin uluslararası güvenlik standartlarına uygun sistemlerle korunduğu ve kullanıcı bilgilerinin güvende olduğunu belirten şirket, platformun güvenilirliğini sürdürmek için gerekli tüm önlemleri aldığını duyurdu.