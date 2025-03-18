Karatay Belediyespor Erkek Basketbol A Takımı, Erkekler Bölgesel Basketbol Ligi’nde yoluna kayıpsız devam ediyor. Ligin ikinci maçında Aren Ath. ile karşılaşan, Basketbol A Takımı rakibini 85-56’lık skorla mağlup ederek üst üste ikinci galibiyetini aldı.KONYA (İGFA) - Karatay Belediyespor Kulübü, tüm branşlarda olduğu gibi basketbolda da büyük başarılara imza atmaya devam ediyor.

Bu kapsamda Erkek Basketbol A Takımı, Erkekler Bölgesel Basketbol Ligi’nde yoluna başarıyla devam ediyor. Ligin ikinci maçında Aren Ath. ile karşılaşan takım, rakibini 85-56’lık skorla mağlup ederek üst üste ikinci galibiyetini aldı. Takım yoluna namağlup devam ediyor.

Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca, takımın elde ettiği başarıdan memnuniyet duyduğunu belirterek, gelecek müsabakalarda başarılar diledi.

Başkan Kılca; “Karatay Belediyespor Kulübümüz, ilçemizi en iyi şekilde temsil etmeye devam ediyor. Sporcularımızın ve teknik ekibimizin emekleriyle önemli bir galibiyete daha imza attık. Takımımızın başarısını gururla takip ediyor ve desteklemeye devam ediyoruz. Bu güzel galibiyetleri için oyuncularımızı ve teknik ekibimizi yürekten kutluyorum. Bundan sonraki maçları için de başarılar diliyorum” dedi.