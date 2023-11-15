Tahmini Okuma Süresi: dakika

Uluslararası Sağırlar Basketbol Federasyonu tarafından Bursa Büyükşehir Belediyesi’nin destekleriyle düzenlenen Avrupa İşitme Engelliler Kulüpler Basketbol Şampiyonası, 7 ülkeden toplam 12 takımın katılımıyla Bursa'da başladı.BURSA (İGFA) - Bursa’da gençleri merkeze alan projeleri hayata geçiren ve gençlerin en az bir spor dalıyla meşgul olmasını amaçlayan Bursa Büyükşehir Belediyesi, ulusal ve uluslararası spor müsabakalarına da destek olmayı sürdürüyor.

Uluslararası Sağırlar Basketbol Federasyonu (DIBF) tarafından Bursa Büyükşehir Belediyesi’nin katkılarıyla düzenlenen Eurocup Bursa 2023 Avrupa İşitme Engelliler Kulüpler Basketbol Şampiyonası, Almanya, İtalya, Ukrayna, Polonya, Litvanya, Yunanistan ve Türkiye’den toplam 12 takımın katılımıyla Bursa'da başladı. 15-18 Kasım tarihleri arasında Naim Süleymanoğlu Spor Kompleksi ve Gürsu Spor Salonu’nda oynanacak olan müsabakalarda, erkeklerde 7, kadınlarda ise 5 takım mücadele edecek. Bir üst tura çıkan takımlar, final müsabakalarını 18 Kasım Cumartesi günü Naim Süleymanoğlu Spor Kompleksi’nde yapacak.

Şampiyonanın ilk maçında WKSN SWIT Wroclaw ile DSC Sessizler İstanbul takımları karşı karşıya geldi. Çekişmeli geçen müsabakada, sporcular tüm yeteneklerini sahaya yansıttı.

Uluslararası İşitme Engelliler Basketbol Federasyonu Organizasyon Komite Başkanı ve Bursa Yıldırım İşitme Engelliler Kulübü yönetim kurulu üyesi Bülent Dursun, DIBF tarafından organize edilen Avrupa kupası için 2020’de başvuru yaptıklarını, yapılan inceleme sonucunda Bursa’nın tercih edildiğini söyledi. Pandemi sebebiyle ertelenen organizasyonun bu sene yapıldığını hatırlatan Dursun, “Organizasyona en iyi şekilde hazırlandık. Desteklerinden dolayı Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş’a, belediyelere, kamu kurumlarına, tüm destekçilerimize ve Bursalılara teşekkür ediyorum. Sporculara başarılar diliyorum” dedi.