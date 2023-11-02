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Manisa Büyükşehir Belediyespor Kulübü Basketbol takımı, Portekiz’de FC Porto ile oynadığı maçtan 84-67’lik skorla mağlup ayrıldı.MANİSA (İGFA) - Manisa Büyükşehir Belediyespor Kulübü Basketbol takımı, Portekiz’de FC Porto ile karşı karşıya geldi.

Karşılaşmayı Kulüp Başkanı Bora Çaylan da Dragao Arena’da takip etti. Maça iyi başlayan yeşil-beyazlı takım ilk 5 dakikayı, 11-5 önde geçti.

Sonraki bölümde dış atışlarda etkili olan Porto ilk periyodu 20-18 önde kapattı. İkinci periyoda da iyi başlayan ve 9-0’lık seri yakalayan ev sahibi takım skoru 29-18’e kadar getirdi. Sonraki bölümde savunmada kolay sayı şansı tanımayan Tarzanlar, yakaladığı 10-0’lık seriyle skoru 29-28’e getirmeyi başardı. Son dakikaya girilirken 33-33’lik eşitlemeyi başaran Manisa BBSK karşısında FC Porto ilk yarıyı 37-35 önde kapattı. Daron Fatts Russell ilk yarıda attığı 16 sayıyla ön plana çıkarken, takım kaptanı Pako Cruz da 10 sayısıyla ilk yarıyı çift haneli skorla kapatan bir diğer oyuncumuz oldu.

PORTO KAÇTI, MANİSA BBSK KOVALADI

İkinci yarının ilk dakikaları karşılıklı basketler geçildi. Sonraki bölümde yüzdeli bir şekilde şu atan Porto farkı çift hanelere taşımayı başardı. Periyodun son saniyesinde 3 sayılık isabetle Daron Fatts Russell final periyoduna gidilen skoru belirledi: 61-54. Final periyodunda da dış atışlarda düşük yüzdeyle oynayan yeşil-beyazlı takım karşılaşmadan 84-67 mağlup ayrıldı.

Daron Fatts Russell 24 sayı, Pako Cruz 12 sayı, Ryan Luther 11 sayı, Emanuel Terry 8 sayı, Dorukhan Engindeniz ve James Anderson ise 6’şar sayıyla mücadele etti.