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Manisa Büyükşehir Belediyespor Basketbol Takımı, Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi (BSL) 6’ncı hafta maçında deplasmanda karşılaştığı Beşiktaş Emlakjet’e 76-73 mağlup oldu.MANİSA (İGFA) - Potanın Tarzanları, Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi (BSL) 6’ncı hafta maçında Beşiktaş Emlakjet ile deplasmanda karşılaştı.

Karşılaşmayı, Kulüp Başkanı Bora Çaylan ve Yönetim Kurulu Gökmen Aytaç da tribünde takip etti. Karşılaşmaya iyi başlayan Potanın Tarzanları ilk periyodu 16-14, devreyi de 39-38 önde kapattı. Üçüncü periyot 59-52’lik skorla Beşiktaş’ın üstünlüğüyle geçilirken son periyotta yeşil-beyazlı takımın müthiş mücadelesi vardı. Farkı 1 sayıya kadar indirmeyi başaran Tarzanlar, mücadeleden 76-73 mağlubiyetle ayrıldı.

Daron Fatts Russell 19 sayı, 7 asist, Pako Cruz ve Ryan Luther 13’er sayıyla oynadı. Emanuel Terry 10 sayı, 12 ribauntlık performansıyla double-double yaptı. James Anderson 10 sayı, Ayberk Olmaz 6 sayı, Berkay Sinirlioğlu da 2 sayıyla maçı tamamladı.