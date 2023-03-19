Manisa Büyükşehir Belediyespor Basketbol Takımı, Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi (BSL) 21’inci hafta mücadelesinde ilk yarısını sürklase ettiği Türk Telekom maçından 98-84 mağlup ayrıldı. Pako Cruz attığı 24 sayı ile maçın en skorer ismi oldu.

Ankara Spor Salonu’nda oynanan karşılaşmayı Kulüp Başkanı Bora Çaylan da takip etti.

Potanın Tarzanları, ilk yarıda yaptığı sert savunma ve hücumda Pako Cruz, Cecil Willams ve Berkay Sinirlioğlu’nun öne çıkan performansı ile soyunma odasına 46-38 önde gitti. İkinci yarıda son ana kadar oyunda kalan Potanın Tarzanları karşılaşmadan 98-84 mağlup ayrıldı.

Meksikalı yıldız isim Pako Cruz attığı 24 sayı ile maçın en skorer ismi oldu. Cecil Willams da 21 sayı ile iyi bir maç çıkardı. OD Anosike 11 sayı, 12 ribauntluk performans ile double-double yaptı. John Roberson 10 sayı, Berkay Sinirlioğlu 8 sayı, Evan Bruinsma 7 sayı, Troy Selim Şav da 3 sayılık performansları ile maçı tamamladı.