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CHP’li Gençay: Didim de Özlem Çerçioğlu'nu örnek alıyoruz.

Duja Hotels’in ralli merkezi ve konaklama sponsoru olduğu etkinlikte, Nothing Türkiye Marka Müdürü İrfan Öztürk, rallinin “farklı olma cesareti” ile markalarının vizyonunun örtüştüğünü belirtti.

Team Petrol Ofisi pilotu Kerem Kazaz, genç pilotlar birincisi ve Nothing Türkiye özel ödülünün sahibi oldu.

Milas-Bodrum arasındaki asfalt etaplarda büyük çekişmeye sahne olan ralliyi, ToksportWRT’den Buğra Banaz-Onur Ahıskalı ekibi kazandı. İkinci sırayı Romanyalı Andrei Girtofan-Dorun Pulpea, üçüncü sırayı ise Castrol Ford Team Türkiye’den Ali Türkkan-Oytun Albayrak aldı.

Aslı Bekiroğlu, Arda Anarat, Türkü Su Demirel gibi isimler, ralli otomobillerinin sağ koltuğunda yarış deneyimi yaşadı.

Bu yıl 5. kez gerçekleştirilen organizasyon, ünlü oyuncuların katıldığı co-drive etkinliğiyle başladı.

Petrol Ofisi Maxima 2025 Türkiye Ralli Şampiyonası’nın ikinci ayağı Rally Bodrum, büyük bir coşkuyla gerçekleşti. Ünlü isimlerin co-drive deneyimiyle renk kattığı yarış, Buğra Banaz’ın birinciliğiyle sona erdi. MUĞLA (İGFA) - Petrol Ofisi Maxima 2025 Türkiye Ralli Şampiyonası’nın ikinci ayağı Rally Bodrum, 17-19 Nisan tarihlerinde Karya Otomobil Spor Kulübü (KAROSK) tarafından düzenlendi.

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