Edirne Keşanlı sporcu Ahmet Tek, Çanakkale Troya Yarı Maratonu'nda 6 kilometrelik parkuru şampiyon olarak tamamlayarak, sakatlık sonrası katıldığı ilk yarışta büyük bir başarıya imza attı.Erdoğan DEMİR / EDİRNE (İGFA) - Edirne'de Keşanlı başarılı atlet Ahmet Tek, spor dünyasına etkileyici bir dönüş yaptı. Keşan Önder Can Spor Kulübü adına yarışan Tek, Çanakkale’de bugün düzenlenen Troya Yarı Maratonu’nda 6 kilometrelik parkuru birinci sırada tamamlayarak şampiyonluk kupasını Keşan’a kazandırdı.

SAKATLIK SONRASI İLK YARIŞTA ZAFER

Yaşadığı sakatlık sürecinin ardından ilk kez bir yarışa katılan Ahmet Tek, gösterdiği performansla dikkatleri üzerine çekti. Zorlu parkurda sergilediği üstün mücadele ile ipi göğüsleyen sporcu, azminin ve antrenmanlarının karşılığını aldı.

KEŞAN’A GURUR YAŞATTI

Ahmet Tek’in bu başarısı, Keşan spor camiasında büyük sevinçle karşılandı. Sporcunun elde ettiği birincilik kupası, hem kulübüne hem de memleketine büyük gurur yaşattı.