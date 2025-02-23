RTÜK Başkanı Şahin, NOW TV'de yayımlanan 'Şakir Paşa Ailesi' dizisinin çekimlerinin İstanbul 10. Asliye Hukuk Mahkemesi tarafından durdurulduğunu duyurdu.İSTANBUL (İGFA) - RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin, konuya ilişkin yaptığı açıklamada ''Radyo ve Televizyon Üst Kurulunun son Üst Kurul toplantısında toplumun millî ve manevi değerlerine, genel ahlaka ve ailenin korunmasına aykırı olan sahneleri sebebiyle ağır müeyyideler uyguladığı, NOW TV’de yayınlanan “Şakir Paşa Ailesi: Mucizeler ve Skandallar” dizisi hakkında İstanbul 10. Asliye Hukuk Mahkemesince dizinin mevcut bölümlerinin yayını ile yeni bölümlerin çekimlerinin durdurulmasına karar verildiği'' paylaştı.

https://twitter.com/ebekirsahin/status/1893253524475002983