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Saadet Partisi Edirne İl Başkanı ve Genel İdare Kurulu Üyesi Av. Sinan Tekin, Türkiye’nin tarım alanında kendi kendine yeten bir ülkeyken bugün birçok ürünü yurtdışından ithal eder bir hale geldiğine dikkat çekti.Erdoğan DEMİR / EDİRNE (İGFA) - Saadet Partisi Edirne İl Başkanı ve Genel İdare Kurulu Üyesi Av. Sinan Tekin; tarımın bir milli güvenlik meselesi olduğunu kaydetti.

"Bu hakikati ısrarla hatırlatıyoruz ki, bu gerçeğe uygun davranılmadığını görüyoruz" diyen Av. Tekin, "Türkiye’de tarım ve hayvancılığa ayrılan bütçe faize ayrılan bütçenin 4’te 1’idir.Bugün üretim yapmaya çalışan çiftçilerimiz birçok sorunla karşı karşıya kalmaktadır. Tarımsal destekler, her yıl istikrarlı bir şekilde azalmaktadır. Desteklerin azaltılması demek, üretimin azalması demektir. Mazot, gübre ve elektrik gibi temel girdi kalemlerinin katlanarak arttığı böyle bir dönemde tarımsal desteklerin azaltılması kabul edilebilir bir durum değildir. Nüfusumuz artıyor, buna bağlı olarak ihtiyaç da artıyor ama üretim azalıyor. Peki, ihtiyaç nasıl karşılanacak? İthalatla. Nereden ithal edilecek? Brezilya, Uruguay, Çekya ve Avrupa ülkelerinden ithal ediliyor. Tarım sektörünün gıda ve canlı hayvan ihracatı bu yılın ilk 8 ayında sadece yüzde 5,8 oranında artmışken, buna karşılık aynı dönemde gıda ve canlı hayvan ithalatı yüzde 25,1 oranında artış göstermiştir. Yani her geçen yıl dışarıya biraz daha bağımlı hale getiriliyoruz. Çiftçilerimize destek olarak verilmeyen kaynaklar, Brezilya’nın çiftçisine, Uruguay’ın üreticisine, Avrupa’nın esnafına veriliyor. Bu durumu kabul edebilmemiz mümkün değildir” diye konuştu.