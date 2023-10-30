Tahmini Okuma Süresi: dakika

Kütahya Belediye Başkanı Prof. Dr. Alim Işık, Yedigöller 100. Yıl Kültür Parkı’nın açılışı için Kütahya'ya gelen MHP Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı ve Ankara Milletvekili Sadir Durmaz’ı Kütahya Belediyesi'nde ağırladı.KÜTAHYA (İGFA) - Kütahya Belediye Başkanı Prof. Dr. Alim Işık, Cumhuriyetimizin 100. Yılında 100. büyük eser olan Yedigöller 100. Yıl Kültür Parkı’nın açılışında şehri onurlandıran Durmaz’a teşekkürlerini iletti.

Cumhuriyetimizin 100. Yılında zafer şehri Kütahya’da bulunmaktan büyük bir onur duyduğunu belirten MHP Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Sadir Durmaz, “Cumhuriyetimizin 100. Yılının anlam ve önemine uygun olarak 100. yılda 100. eser olarak açılışını yapacağımız Yedigöller 100. Yıl Kültür Parkı’nın şehrimize hayırlı ve uğurlu olmasını diliyorum. Bu vesileyle cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarını, kanlarıyla bu toprakları bize vatan yapan kahraman şehit ve gazilerimizi rahmetle, minnetle, şükranla yad ediyorum. Ruhları şad, mekânları cennet olsun. Bu anlamlı günde bu eserin kazandırılmasında emeği geçen başta Belediye Başkanımız Alim Işık Beyefendiye, belediye meclis üyelerimize ve belediye çalışanlarımıza, katkı veren tüm kamu kurum ve kuruluşlarının yetkililerine şükranlarımı sunuyorum. Sayın Genel Başkanımız Devlet Bahçeli’nin veciz ifadeleriyle; Sonsuz bağlılık, vazgeçilmez yemin, hiç bitmeyecek azimle Cumhuriyetimizin 100. Yılı yüce Türk Milletine kutlu olsun. Nice yüz yıllara, yaşasın Cumhuriyet, yaşasın Türk Milleti” ifadelerini kullandı.