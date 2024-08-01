Erzurum Valisi Mustafa Çiftçi, Oltu ilçesine bağlı kırsal Çamlıbel Mahallesi yakınlarında ambulans ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında hayatını kaybeden sağlık görevlileri Asiye Kaya ve Fatih Karadeniz'in cenaze törenine katıldı.Gamze İSPİRLİ / ERZURUM (İGFA) - Oltu Aslanpaşa Camii'nde ikindi namazına müteakip kılınan cenaze namazına, Vali Çiftçi’nin yanı sıra Oltu Kaymakamı Mustafa Çelik, Sağlık Bakanlığı Sağlığın Geliştirilmesi Genel Müdürü Dr. Mehmet Burak Öztop ve Acil Sağlık Hizmetleri Genel Müdürü Uzm. Dr. Eray Çınar, İl Sağlık Müdürü Dr. Gürsel Bedir, Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Dr. Devlet Bahçeli'nin Başdanışmanı Prof. Dr. Muhammed Hanifi Macit, AK Parti İlçe Başkanı Oğuzhan Yavuz, sağlık çalışanları ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Vali Çiftçi, sağlık personellerinin defininin ardından ailelere taziye verdi.

Sağlık İl Müdürü Gürsel Bedir, burada yaptığı açıklamada canla başla fedakarca çalışan ve görev başında vefat eden sağlık görevlilerinin ölümsüz olduğunu ve her daim hatırlanacağını belirterek, vefat eden sağlık görevlilerine rahmet ailelerine baş sağlığı diledi.