Tahmini Okuma Süresi: dakika

TTI İzmir Uluslararası Turizm Ticaret Fuar ve Kongresi, TTI Outdoor 3. Kamp, Karavan, Tekne, Outdoor ve Ekipmanları Fuarı ile bu yıl ilk kez düzenlenen TTI Health 1. Sağlık Turizmi Fuarı, dünyanın dört bir yanından misafirleri İzmir'de buluşturdu. İzmir turizmini geliştirmek için önemli çalışmalar yaptıklarını ve bunun meyvelerini aldıklarını belirten Başkan Soyer, 6 Nisan'da İDO ile beraber Sığacık – Samos gemi seferlerini başlatacaklarının müjdesini verdi.İZMİR (İGFA) - Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Ticaret Bakanlığı himayesinde, İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin ev sahipliğinde, TÜRSAB desteği, İZFAŞ ve TÜRSAB Fuarcılık ortaklığında düzenlenen 17. TTI İzmir Uluslararası Turizm Ticaret Fuar ve Kongresi, Fuar İzmir’de başladı. 9 Aralık’a kadar sürecek fuar, dünyanın dört bir yanından turizm profesyonellerini ve ziyaretçileri ağırlayacak. TTI İzmir’in tecrübesini arkasına alarak doğaseverlerin tüm ihtiyaçlarına cevap vermek amacıyla üç yıl önce düzenlenen TTI Outdoor Kamp, Karavan, Tekne, Outdoor ve Ekipmanları Fuarı ve önceki yıllarda TTI İzmir’in içinde yer alan sağlık turizminin öncü katılımcılarını bir araya getiren TTI Health 1. Sağlık Turizmi Fuarı'nın da açılışı yapıldı.

Soyer'den Sığacık – Samos müjdesi Açılış töreninde konuşan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, İzmir'in 8 bin 500 yıllık tarihinin önemine vurgu yaparak, dört yıl önce kentin benzersiz zenginliğini dünyaya anlatmaya söz verdiklerini hatırlattı. Turizmin şehrin refahını büyütmedeki en önemli sektör olduğuna dikkat Başkan Soyer, “Pandemi sonrasında dijital turizm altyapısını kuran ilk şehir biz olduk. İzmir’in 2 bin 500'den fazla destinasyonunu Visit İzmir mobil uygulamasında bir araya getirdik. Türkiye'nin ilk dijital turizm ansiklopedisi diyebilirsiniz. Bir diğer önceliğimiz, İzmir’e yapılan doğrudan seferlerdi. Bu konuda İzmir’e uçuş düzenleyen havayolu şirketleri ile Direct İzmir programını başlattık. Artık İzmir'den Venedik, Barselona, Milano gibi dünya turizmine öncülük eden şehirlere direkt uçuş imkanı bulunuyor. İzmir turizmini hak ettiği noktaya ulaştırma hedefimiz doğrultusunda, altı yıldır İzmir'e uğramayan kruvaziyer gemileri yeniden İzmir Limanı'nda ağırlamaya başladık. 2022’den bu yana 49 kruvaziyer seferiyle toplam 69 bin turist İzmir'i ziyaret etti. İzmir'in liman kenti kimliğini daha da güçlendirmek amacıyla İZDENİZ şirketimiz İzmir -Midilli seferlerine başladı. 2024 yılında seferlerimizi üçe katlayacağız. 6 Nisan'da ise İDO ile beraber Sığacık – Samos gemi seferlerini de başlatıyoruz” dedi.

Seferihisar – Samos seferleri, pandemi dönemi öncesi, özel şahıslar ve şirketler tarafından düzensiz olarak yapılıyordu. Kurumsal ve planlı seferler, Nisan 2024’ten itibaren, İzmir Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı İZDENİZ A.Ş. ve İstanbul Deniz Otobüsleri (İDO) işbirliği ile başlayacak.

“İzmir turizmi yeni bir rekora doğru ilerliyor” Çalışmaların meyvelerini aldıklarını söyleyen Soyer, “Tüm bu çalışmalarımızın ve daha birçok icraatımızın çıktılarını 2022 yılında almaya başladık. 2022 yılında turizmde tüm zamanların rekorunu kırarak 2 milyon 153 bin turisti ağırladık. 2023 yılına da hızlı başlayan İzmir turizminde ilk 5 ay verilerine göre geçen yıl aynı döneme oranla yüzde 15 artışa ulaştık. 2023 yılının sonuna yaklaşırken İzmir turizmi, yeni bir rekora doğru ilerliyor. Çok yakın bir zamanda dünyanın en ünlü seyahat rehberi Lonely Planet, İzmir’i 2024 yılında seyahat edilmesi gereken en iyi on şehir arasına dahil etti. Bu başarılarımızın hiç birisi tesadüf değil. İzmir Vakfı ve İzmir Kalkınma Ajansı ortaklığıyla geliştirdiğimiz İzmir Turizm Tanıtım Stratejisi ve Eylem Planımızın birer meyvesi” şeklinde konuştu.

“Turizm barışın en güçlü araçlarından biri” Pandeminin dünya genelinde seyahat etme alışkanlıkları ve sağlık sektörünü etkilediğini söyleyen Başkan Soyer, “Özellikle bu iki sektörde doğayla uyumun, yerelleşmenin, dijitalleşmenin öne çıktığı bir dönemden geçiyoruz. Şehrimiz İzmir ve ülkemiz bu dönemeçte dünyaya yön verebilecek çok büyük bir potansiyele sahip. Eğer bu potansiyeli kullanmak istiyorsak, yerelin kendi gücü ve bereketinden beslenen yeni bir turizmi ülkemizin kılcallarına yaymak zorundayız. Deniz, kum, güneş üçgenine hapsedilmiş ve kent refahını büyütmeyen her şey dahil turizm anlayışını değiştirmeliyiz. Biz İzmir’de bu değişimin öncüsü olmak zorundayız. Turizm dünyanın kaoslara, savaşlara sürüklendiği bu ortamda bence barışın en güçlü araçlarından biri. Sadece ticaret nedeniyle değil, barış için de turizme daha çok sahip çıkmak zorundayız. Sadece yerel otoriteler de değil. Tüm ülkelerin sahip çıkması gerekiyor. TTI İzmir, TTI Outdoor ve TTI Health fuarlarımızın bu yolda çok önemli birer kilometre taşı olduğuna tüm kalbimle inanıyorum” şeklinde konuştu.

Ataoğlu: “Seferlerle bağlar daha da artacak” Turizm alanında yaptıkları çalışmaları anlatan Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Başbakan Yardımcısı, Turizm ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu, “KKTC'nin doğal kültürel tarihsel turizm potansiyelinin ne kadar önemli olduğunun altını çizmek istiyorum. İzmir seferleri çok önemli. Sunexpress'in de sefer koyması İzmir'de olan bütün kardeşlerimizin KKTC ile bağlarının daha da artacağının müjdecisidir. Fuarımızın verimli geçmesini diliyorum” dedi.

Paredes: “ Fuar dünyanın temel endüstri oyuncularını bir araya getiriyor” Venezuela Turizm Bakanı Ali Ernesto Padron Paredes, “Fuar insanlarımıza ekonomik sosyal yararlar sağlıyor ve ülkelerimizin ekonomilerini etkiliyor. Fuar dünyanın temel endüstri oyuncularını bir araya getiriyor. Alıcılar, dağıtımcılar ve bütün uluslararası ticaret aktörlerinin birbirleriyle etkileşimde bulunabilmesine olanak sağlıyor” diye konuştu.

Bağlıkaya: “Turizm başı çekiyor” Türkiye Seyahat Acentaları Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Firuz Bağlıkaya, “Büyük bir coşkuyla kutladığımız Cumhuriyetin 100. kuruluş yıldönümünün ardından ülke olarak az zamanda çok büyük işlere imza atan Cumhuriyetimizin kurucusu Atatürk ve arkadaşlarının bize armağan ettiği bu güzel ülkeyi gelecek yüzyıllara, bin yıllara taşıyacak adımlar atmamız gereken bir dönemden geçiyoruz. Bu konuda turizme büyük görevler düşüyor. Türkiye'nin dünyada rekabet gücünün en yüksek olduğu sektörler arasında turizm başı çekiyor” şeklinde konuştu.

Sektör dünyanın buluşmasından memnun Almanya Seyahat Acentaları Birliği Başkanı Norbert Fiebig, Almanya ve Türkiye arasındaki turizm ilişkilerine dikkat çekerek başarılı bir fuar olmasını diledi. İzmir Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Emre Kızılgüneşler, dünyanın dört bir yanından katılımıcıyı fuarda ağırlamaktan mutluluk duyduklarını ifade ederek sağlık turizminin öneminin altını çizdi. Ege Bölgesi Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Metin Akdaş, fuarın İzmir adına gurur verici olduğunu vurguladı. İMEAK Deniz Ticaret Odası İzmir Şube Başkanı Yusuf Öztürk, fuarın Türkiye'nin dünya turizminde İzmir'i öne çıkardığını söyledi.

Kimler katıldı? TTI İzmir, TTI Outdoor ve TTI Health fuarlarının açılış töreni; İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer ev sahipliğinde KKTC Başbakan Yardımcısı, Turizm ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu, Venezuela Turizm Bakanı Alí Ernesto Padrón Paredes, Türkiye Seyahat Acentaları Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Firuz Bağlıkaya, Alman Seyahat Acentaları Birliği Başkanı Norbert Fiebig, İYİ Parti İzmir Milletekili Ümit Özlale, İzmir Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Emre Kızılgüneşler, Ege Bölgesi Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Metin Akdaş ve İMEAK Deniz Ticaret Odası İzmir Yusuf Öztürk, meclis üyeleri, STK, oda, derneklerin başkanları ile temsilcileri, yabancı katılımcılar ve sektör profesyonellerinin katılımlarıyla gerçekleşti.

Turizme dair her şey fuarda A ve B hollerinde düzenlenen TTI İzmir Fuarı’nda bakanlıklar, valilikler, belediyeler, ticaret ve sanayi odaları, seyahat acenteleri, tur operatörleri, turizm büroları, oteller ve konaklama tesisleri, havayolları, turizm taşımacılığı, seyahat teknolojileri ve yazılımları gibi birçok kurum ile sektörden katılımcı yer alıyor. Ayrıca oluşturulan özel alanda profesyonel ziyaretçiler; oteller, acenteler, turizm sektöründe faaliyet gösteren her türlü katılımcı firmayla yüz yüze görüşüp ticari iş anlaşmaları gerçekleştirme fırsatı bulacak. İlk iki gün profesyonel ziyaretçiyi ağırlayacak olan fuar, son gün halka da açık olacak. Farklı etkinlikleri ile ön plana çıkan TTI İzmir, birbirinden renkli gösteriler, sergilerin yanı sıra alanında uzman isimlerin yer aldığı söyleşilerle Türkiye ve dünya turizmine ışık tutacak. Kültürel mirasları fuar çatısı altında buluşturan TTI İzmir’de; denizi, kumu, güneşi, tarihi, kültürel yapıları, antik kentleri ve doğal güzellikleriyle Türkiye’nin dört bir yanından marka şehirler de yer alacak.

TTI Health 1. Sağlık Turizmi Fuarı, sağlık ve turizmi buluşturuyor Önceki yıllarda TTI İzmir’in içinde yer alan sağlık turizminin öncü katılımcıları, bu yıl TTI İzmir ile eş zamanlı olarak ilk kez düzenlenen TTI Health 1. Sağlık Turizmi Fuarı’nda ziyaretçilerle buluşuyor. Bu yıl fuar, İzmir'in eşsiz doğal güzellikleriyle sağlık ve turizmi birleştirerek, son zamanlarda milyonlarca insanın sağlık hizmetleri için seyahat etme ihtiyacını karşılamayı amaçlıyor. Uluslararası turizm aktörleri ve sağlık sektörü profesyonelleri, Fuar İzmir’de bir araya gelerek sektördeki son gelişmeleri ve yenilikleri paylaşacak, iş birlikleri için fırsatlar yakalayacak. Fuar, sağlık turizminin yükselen trendlerini ve geleceğini şekillendiren katılımcılarını ağırlayarak, sağlık hizmetlerine duyulan uluslararası talebe odaklanacak. Fuar, sağlık turizmi alanındaki potansiyelini sergilemek ve dünya çapındaki seyahat edenlerin sağlık hizmetlerine yönelik arayışlarına yanıt vermek adına İzmir'i uluslararası bir platform haline getirecek. Fuarın katılımcı profilini ise hastaneler, klinikler, sağlık turizmi acentaları, estetik merkezleri, hastane malzemeleri ve teknolojileri tedarikçileri ile termal turizm, SPA wellness, geriatri turizmi, medikal şirketler gibi firmalar oluşturuyor.

TTI Outdoor İzmir doğaseverleri bir araya getiriyor TTI İzmir Fuarı’nda yer alan alternatif turizm bölümünden doğan TTI Outdoor Kamp, Karavan, Tekne, Outdoor ve Ekipmanları Fuarı bu yıl üçüncü kez kapılarını açtı. TTI Outdoor İzmir, 7-10 Aralık 2023 tarihleri arasında halka açık olarak düzenleniyor. Fuar boyunca, doğa tutkunları için birçok aktivite ve etkinlik düzenlenecek. Fuar, doğa ile uyumlu yaşam tarzı ve doğayla iç içe olmak isteyenler için cazibe merkezi oluşturacak. Karavanlar, mobil evler, özel amaçlı araçlar, seyahat römorkları, karavan yan sanayisi ve aksesuarları, kamp malzemeleri ve ekipmanları, karavan kiralama acenteleri, dernekler ve kulüpler, doğa ve macera sporları ekipmanları, bisiklet, 4X4 / Off-Road araçlar ve ekipmanları, su sporları ekipmanları gibi ürün gruplarının yer alacağı TTI Outdoor İzmir, doğaseverlerin tüm ihtiyaçlarına cevap verecek.



TTI İzmir ve TTI Health fuarları kapsamında, alım heyeti programları da düzenlenecek. TTI İzmir alım heyeti programına 61 ülkeden 150 turizm profesyoneli katılırken TTI Health 1. Sağlık Turizmi Fuarı’nda düzenlenecek alım heyeti programına ise İngiltere, İsviçre ve Rusya gibi ülkelerin de içinde yer aldığı 24 ülkeden 75 sağlık turizmi sektörü profesyonelleri katılacak. Söz konusu alım heyetleri fuar kapsamında gerçekleşecek B2B görüşmelerde de bulunacak.