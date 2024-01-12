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İkinci yarının ilk karşılaşmasına çıkacak olan Büyükşehir Basketbol, ligin ilk yarısını 3 galibiyet ve 4 mağlubiyetle beşinci sırada tamamlamıştı. Eskişehir Birey Koleji’ne karşı ligin ilk yarısında Sakarya’da oynanan mücadelede Büyükşehir Basketbol 84-73’lük skorla galip gelmişti. Büyükşehir’de hedef, sezonun ikinci yarısına galibiyetle başlamak.

Sakarya Büyükşehir Basketbol takımı Türkiye Basketbol 2. Ligi 8. Hafta karşılaşmasında Eskişehir Birey Koleji’ne konuk olacak. SAKARYA (İGFA) - Erkekler Türkiye Basketbol 2. Ligi’nde mücadele eden Sakarya Büyükşehir Basketbol takımı 8. Hafta karşılaşmasında Eskişehir Birey Koleji’ne konuk olacak.

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