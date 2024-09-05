Sakarya Büyükşehir Belediye sporcusu Ali Mert Erdemir Mersin’de düzenlenen Havalı Ateşli Silahlar Gençler ve Yıldızlar Kupası’nda yaptığı başarılı atışlarla ‘yıldız erkek büyük tüfek’ kategorisinde birinci oldu.

BURSA (İGFA) - Sakarya Büyükşehir Belediyesi Atıcılık takımı 26 Ağustos ve 1 Eylül tarihleri arasında Mersin’de düzenlenen Havalı Ateşli Silahlar Gençler ve Yıldızlar Kupası’na katıldı.

Şehrin sporcuları, katıldığı müsabakada yaptığı başarılarla gurur veren bir başarılara imza attı.

BİRİNCİLİK GELDİ

Sakarya Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü atıcılık sporcusu Ali Mert Erdemir, ‘yıldız erkek büyük tüfek’ kategorisinde birinci oldu.

Son atışıyla başarıyı getiren Erdemir, Sakarya’ya altın madalyayla döndü ve atıcılık alanındaki başarıyı bir üst seviyeye çıkardı.

BÜYÜKŞEHİR’DEN TEBRİK

Büyükşehir’den yapılan paylaşımda, genç sporcu ve atıcılık takımı için tebrik mesajları iletilirken Sakarya’ya nice başarıların kazandırılması için temenni ifadeleri paylaşıldı.

Büyükşehir’in atıcıları, şimdi yeni hedefler için ciddi bir antrenman sürecine başladı.