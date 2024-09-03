Sakarya Büyükşehir Belediyesi güreş sporcuları, 2-4 Eylül tarihlerinde gerçekleştirilecek U20 Dünya Güreş Şampiyonası için İspanya’ya gitti. Türk Bayrağı’nı dalgalandıracak sporcularımız Sakarya’yı gururlandırmak istiyor.SAKARYA (İGFA) - Sakarya Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü güreş sporcuları, U20 Dünya Güreş Şampiyonası’na katılmak üzere İspanya’ya gitti.

Pontevedra şehrine inen sporcularımzı 2-4 Eylül tarihleri arasında Türk Bayrağı’nı Dünya sahnesinde dalgalandıracak.

Zorlu rakiplerine karşı mücadele edecek olan Sakarya’nın yıldızları Sakarya’ya da gurur verici bir başarıyla dönmek istiyor.

Milli takım bünyesinde mücadele edecek olan sporcularımızdan Enes Ülkü 63 kilogramda, Ramazan Can Aktaş 67 kilogramda ve Muhammet Ali Göçmen ise 72 kilogramda mindere çıkacak. Sporseverler, müsabakaları yakından takip ediyor.