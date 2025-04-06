Sakarya'nın Pamukova ilçesinde kesintisiz içme suyu ulaştırmak için 5 bin 200 metrelik güçlü altyapı projesinde çalışmalarını aralıksız şekilde sürdüren SASKİ, bin 200 metrelik kısmı kısa sürede tamamlanan proje ile 3 mahalleyi kesintisiz içme suyu ile buluşturmaya hazırlanıyor.SAKARYA (İGFA) - Sakarya Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (SASKİ), Pamukova Paşalar, Üçevler ve Karapınar mahallelerini güçlü altyapı projesi ile buluşturuyor.

Bölgeye kesintisiz içme suyu ulaştıracak 5 bin 200 metrelik içme suyu hattı su kayıplarının da önüne geçecek.

Bin 200 metrelik kısmı tamamlanan proje kapsamında abone bağlantıları yenilenirken bölgede yaşanan basınç sorunları da çözüme kavuşturuluyor. Su kesintilerinin önüne geçmek için güçlü altyapı ağı ile entegre şekilde çalışacak içme su deposu ise Karapınar Mahallesi’ne inşa edildi.

Kurum tarafından yapılan açıklamada hizmet önceliğinin kesintisiz içme suyuna erişim olduğu vurgulanarak,“Bu şehir hepimizin görüşü doğrultusunda şehrimizin dört bir yanında içme suyu altyapısını güçlendirmek ve abonelerimize kesintisiz içme suyu ulaştırmak için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Abonelerimizin suya erişimini kesintisiz hale getirmek için eskiyen hatları yeniliyor, kayıp ve kaçakları önleyerek güçlü bir altyapı inşa ediyoruz. Pamukova ilçemizde de bu anlayışla çalışmalarımızı mesai mefhumu gözetmeksizin sürdürüyoruz” ifadelerine yer verildi.