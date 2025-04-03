Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Alemdar, şehrin kültürel hafızası niteliğinde olan Adapazarı Kültür Merkezi’nde (AKM) devam eden yenileme çalışmalarını yerinde inceledi. Başkan Alemdar, düzenleme bittiğinde AKM’nin yeniden şehrin buluşma noktası olacağını ifade etti.

SAKARYA (İGFA) - Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Alemdar, Adapazarı Kültür Merkezi’nde (AKM) devam eden yenileme çalışmalarını yerinde inceledi.

En kısa sürede yepyeni yüzüyle

Hızla devam eden çalışmalarla ilgili yetkililerden bilgi alan Başkan Alemdar,şehrin kültürel hafızası niteliğinde olan AKM’nin daha modern, güvenli ve işlevsel bir yapıya kavuşacağını belirtti.

Sanat dostları çok beğenecek

Alemdar, AKM’nin eskiden olduğu gibi yakın bir zamanda yeniden Sakarya’nın en önemli buluşma noktalarından biri olacağını belirterek tesis yeni yüzüyle kapılarını açtığında sanat dostlarının beğenisini kazanacağını ifade etti.

Yeniden buluşma noktası olacak

Çalışmalarla ilgili son gelişmeleri paylaşan Başkan Alemdar, “Bildiğiniz üzere AKM’de kapsamlı bir yenileme çalışması gerçekleştiriyoruz. Şu anda söküm çalışmaları tamamlanmak üzere. Merkezin güvenliğini artırmak amacıyla yangın tesisatı baştan sona yeniliyoruz. Kullanım dışı tüm eklentiler sökülüyor.Burası eskiden olduğu gibi, yakın zamanda yeniden şehrin buluşma noktası olacak” dedi.

“Şehrin simgesi AKM’yi hizmete sunuyoruz”

Alemdar şöyle dedi: “AKM şehrimizde yaşayan binlerce kişinin hatıralarını süsleyen bir mekân olarak ön plana çıkıyor. Buradaki çalışmalarımızda çok yönlü hareket ediyoruz. Hem şehrimizin kültür sanat etkinlilerinin gerçekleştirileceği hem de Şehir Kütüphanesi tamamlanana kadar merkezin üst katını gençlerimiz için bir kütüphane niteliğinde tasarlıyoruz.İnşallah çalışmalarımızı en kısa sürede tamamlayarak şehrimizin simgesi konumunda olan AKM’yi vatandaşlarımızın hizmetine sunacağız” diye konuştu.

Çalışmaların hızla tamamlanması ve tesisin yeni yüzüyle hizmet vermeye başlaması bekleniyor.