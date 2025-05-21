Sakarya Büyükşehir Belediyesi Karasu Sosyal Gelişim Merkezinde (SGM) gerçekleşen bahar şenliğinde çocuklar doyasıya eğlenerek unutamayacağı bir gün geçirdi.

SAKARYA (İGFA) - Sakarya Büyükşehir Belediyesi, sosyal belediyecilik anlayışıyla çocukların gönüllerine dokunmaya devam ediyor. Bu kapsamda, Büyükşehir Belediyesi Karasu Sosyal Gelişim Merkezinde bahar şenliği etkinliği gerçekleşti.

Gizemli Bavul tiyatrosu

İlk olarak konferans salonunda sahne oyunları ile başlayan etkinlik, yazarlığını ve yönetmenliğini Fatih Sancaklı’nın üstlendiği eğitici ve eğlenceli “Gizemli Bavul” çocuk tiyatrosuyla devam etti. Çocukların hayal dünyalarını zenginleştiren oyun, aynı zamanda eğitici mesajlar da içerdi.

Doyasıya eğlendiler

Sahne programının ardından SGM içerisinde workshop etkinlikleri yapıldı. Bahar şenliğine katılan çocuklar, yüz boyama, kelebek yapma ile eğlenirken, çocuklara balon ve etkinlik boyunca patlamış mısır ve pamuk şeker ikram edildi. Bahar şenliğine katılan çocuklar günü doyasıya eğlenerek geçirdi.

Şenlikler devam edecek

Büyükşehir Belediyesinin düzenleyeceği bahar şenlikleri hız kesmeden devam edecek. 22 Mayıs Perşembe saat 15.30’da Sapanca SGM, 23 Mayıs Cuma saat 14.00 Akyazı SGM, son olarak da 24 Mayıs Cumartesi saat 14.00’de Adapazarı Aziz Duran Parkında gerçekleşecek. Etkinliklere tüm çocuklar davet edildi.