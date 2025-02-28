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Erkekler Basketbol 2. Ligi’nde mücadele eden Büyükşehir Basketbol Takımı, normal sezonun son karşılaşmasında Eskişehir Birey Koleji’ne konuk oluyor. SAKARYA (İGFA) - Play-off biletini alan Sakarya Büyükşehir Basketbol Takımı, 1 Mart Cumartesi günü saat 15.00’da oynayacağı mücadeleden de galibiyetle ayrılmak istiyor.

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