Bursa'nın Mudanya ilçesi Tirilye Mahallesi'nde düzenlenen Hıdırellez Şenlikleri, baharın gelişini müjdeleyen renkli ve neşeli görüntülere sahne oldu.BURSA (İGFA) - Baharın habercisi, bereketin ve umudun simgesi Hıdırellez, Tirilye’nin tarihi dokusu içinde birbirinden özel etkinliklerle kutlandı. Belediye Başkanı Deniz Dalgıç, eşi Müge Dalgıç, belediye meclis üyeleri, mahalle muhtarları ve çok sayıda vatandaş, Tirilye’deki asırlık çınar ağacının altında buluştu. Kutlamalar, Barış Kadın Bandosu’nun ritmi eşliğinde gerçekleşen kortej yürüyüşüyle başladı.

Tirilye’nin taş sokakları boyunca ilerleyen kortej, turist ve fotoğraf tutkunlarının ilgisini çekti. Yürüyüş, Kızlar Denizi mevkiinde son buldu.

Burada kurulan müzik düzeniyle danslar edildi, neşeli anlar yaşandı. Geleneksel Hıdırellez ritüeli olan ateş yakma ve ateşten atlama da unutulmadı. Vatandaşlar, dileklerini kağıtlara yazarak ya da sembollerle ifade ederek denizle buluşturmak üzere hazırlıklarını tamamladı.

Hıdırellez coşkusunu vatandaşlarla birlikte paylaşan Başkan Deniz Dalgıç, doğanın yeniden doğuşunu simgeleyen bu özel günün aynı zamanda umutların, özgürlüklerin ve bereketin yeşermesine vesile olmasını temenni etti.