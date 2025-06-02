Sakarya Büyükşehir Belediyesi Haziran ayı kültür sanat takvimi belli oldu.SAKARYA (İGFA) - Sakarya Büyükşehir Belediyesi Haziran ayı kültür sanat takvimi, sanata ve kültüre ışık tutacak programlarla kapılarını açıyor. Birbirinden değerli konu ve konukların yer alacağı etkinliklerde, konser, sergi programları, tiyatro gösterimi, söyleşi ve dinleti programları sanatseverleri ağırlayacak.

24. ULUSLARARASI SAPANCA ŞİİR AKŞAMLARI HAZİRAN TAKVİMİNDE

Takvimde geleneksel olarak düzenlenen 24. Uluslararası Sapanca Şiir Akşamları, Türk şiirinin ve dünya edebiyatının önemli isimlerini aynı sahnede buluşturacak. 12-14 Haziran tarihleri arasında üç gün sürecek şiir şöleninde, Türkiye’den ve yurt dışından çok sayıda değerli şair bir araya gelecek.

PROGRAM TAKVİMİ WWW.SAKARYA.BEL.TR ADRESİNDE

Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı, “Büyükşehir Belediyesi olarak kültür ve sanat alanında düzenlediğimiz etkinlikler Haziran ayında da tüm hızıyla devam edecektir. Birçok farklı alanda sanatseverlerin karşısına çıkacak olan programlarda, konser, sergi programları, tiyatro gösterimi, söyleşi ve dinleti programları yer alacaktır. Etkinliklere katılım sağlamak isteyen vatandaşlarımız program takvimine ve sanal etkinlik kitapçığına www.sakarya.bel.tr adresi üzerinden ulaşabilecektir” ifadeleri kullanıldı.

HAZİRAN AYINDA GERÇEKLEŞTİRİLECEK KÜLTÜR SANAT TAKVİMİ ŞU ŞEKİLDE;

Şehir Konuşmaları / Milli Mücadele’de Sakarya / Konuşmacılar: Dr. Zekeriya Türkmen ve Dr. M. Alper Cantimer / 11 Haziran Çarşamba / Saat 19.00 / OSM

Sapanca Şiir Akşamları / Açılış Programı / Şiir Sunumları ve SBB Kent Orkestrası Dinletisi / 12 Haziran Perşembe /Saat 18.30 / Sakarya Üniversitesi Saklı Bahçe’de (Pro-Ge Atölyesi)

KATILIMCI ŞAİRLER:

Ahmet Sarı, Atakan Yavuz, Ayşenur Biçer, Dilara Ayşe Akdeniz, Ercan Yılmaz, Erol Tufan (Kuzey Makedonya), Ertuğrul Rast, Gayrat Mecid (Özbekistan), Hayriye Ünal, Hüseyin Atlansoy, İbrahim Nasrallah (Filistin), İhsan Deniz, Kenan Göçer, Leyla Arsal, Mehmet Aycı, Müberra Karadayı (Yunanistan), Nergihan Yeşilyurt, Seyhan Yakupi (Kuzey Makedonya), Zeynep Arkan

Sapanca Şiir Akşamları / Şairler Liselerde / 13 Haziran Cuma günü / Saat 10.30

Cemil Meriç Sosyal Bilimler Lisesi / Ahmet Sarı, Dilara Ayşe Akdeniz, Ercan Yılmaz

Adapazarı İmam Hatip Lisesi / Hüseyin Atlansoy, İbrahim Nasrallah, Kenan Göçer, Müberra Karadayı

Sakarya Güzel Sanatlar Lisesi / Ertuğrul Rast, Hayriye Ünal, Gayrat Mecid, Zeynep Arkan

Erenler Figen Sakallıoğlu Anadolu Lisesi / Atakan Yavuz, Mehmet Aycı, Nergihan Yeşilyurt, Seyhan Yakupi

Arifiye Necmettin Erbakan Fen Lisesi / Ayşenur Biçer, Erol Tufan, İhsan Deniz, Leyla Arsal

Sapanca Şiir Akşamları / Şiir Dinletisi (Şairlerin şiirleri Öğrenciler tarafından Seslendirilecek) / 13 Haziran Cuma / Saat 15.00 / Divan Kitap Kafe (Aziz Duran Parkı)

ŞİİRLERİ OKUNACAK ŞAİRLER

Ahmet Sarı, Atakan Yavuz, Ayşenur Biçer, Dilara Ayşe Akdeniz, Ercan Yılmaz, Erol Tufan (Kuzey Makedonya), Ertuğrul Rast, Gayrat Mecid (Özbekistan), Hayriye Ünal, Hüseyin Atlansoy, İbrahim Nasrallah (Filistin), İhsan Deniz, Kenan Göçer, Leyla Arsal, Mehmet Aycı, Müberra Karadayı (Yunanistan), Nergihan Yeşilyurt, Seyhan Yakupi (Kuzey Makedonya), Zeynep Arkan

Sapanca Şiir Akşamları / Forum: Şiir ve Teknoloji / 13 Haziran Cuma / Saat 20.00 / Taraklı Hacı Rıfatlar Konağı

KATILIMCI ŞAİRLER:

Ahmet Sarı, Atakan Yavuz, Ayşenur Biçer, Dilara Ayşe Akdeniz, Ercan Yılmaz, Erol Tufan (Kuzey Makedonya), Ertuğrul Rast, Gayrat Mecid (Özbekistan), Hayriye Ünal, Hüseyin Atlansoy, İbrahim Nasrallah (Filistin), İhsan Deniz, Kenan Göçer, Leyla Arsal, Mehmet Aycı, Müberra Karadayı (Yunanistan), Nergihan Yeşilyurt, Seyhan Yakupi (Kuzey Makedonya), Zeynep Arkan

Sapanca Şiir Akşamları / Kapanış Programı / Kent Orkestrası Dinleti ve Şiir Sunumları / 14 Haziran Cumartesi / Sapanca Sahili İnsan Hakları Parkı

KATILIMCI ŞAİRLER:

Ahmet Sarı, Atakan Yavuz, Ayşenur Biçer, Dilara Ayşe Akdeniz, Ercan Yılmaz, Erol Tufan (Kuzey Makedonya), Ertuğrul Rast, Gayrat Mecid (Özbekistan), Hayriye Ünal, Hüseyin Atlansoy, İbrahim Nasrallah (Filistin), İhsan Deniz, Kenan Göçer, Leyla Arsal, Mehmet Aycı, Müberra Karadayı (Yunanistan), Nergihan Yeşilyurt, Seyhan Yakupi (Kuzey Makedonya), Zeynep Arkan

Gömülemeyen Cenaze Tiyatro Oyunu / Fiil Sanat Tiyatrosu / Yetişkin Oyunu + 14 / 16 Haziran Pazartesi / Saat 20.00 SAÜ Kültür ve Kongre Merkezi / Katılım Biletlidir

Fatma Baba Yaz Konseri / 17 Haziran Salı / Saat 20.30 / Millet Bahçesi

Emir Şamur Yaz Konseri / 18 Haziran Çarşamba / Saat 20.30 / Millet Bahçesi

Elif Kayacan Yaz Konseri / 19 Haziran Perşembe / Saat 20.30 / Millet Bahçesi

Bir Terbiye Biçimi Olarak Meşk Geleneği Söyleşi / Bestekar / Neyzen Hakan Alvan / 20 Haziran Cuma / Saat 19.00 / OSM

Kent Orkestrası ve Solist Okan Kılıç Yaz Konseri / 20 Haziran Cuma / Saat 20.30 / Millet Bahçesi

SAMEK Yıl Sonu Sergisi / 25 Haziran Çarşamba / Saat 15.00 / OSM

SAMEK Yıl Sonu İlçe Sergileri / 12-19 Haziran

12 Haziran Perşembe / Saat 15.00 / Akyazı

13 Haziran Cuma / 15.00 / Geyve

17 Haziran Salı / 15.00 / Arifiye

18 Haziran Çarşamba / 11.00 / Kocaali

18 Haziran Çarşamba / 15.00 / Karasu

19 Haziran Perşembe / 15.00 / Sapanca

Zoraki Tabip / Tiyatro Seçkin / Yetişkin Oyunu +14 / Yazan Moliere ve Yöneten Seçkin Bayramoğlu / 24 Haziran Salı / Saat 20.00 / SGM / Katılım Biletlidir

Ötekisiz Görüş / Yazar Ahmet Özhan / 27 Haziran Cuma / Saat 19.00 / OSM

Geleneksel Sanatlar İhtisas Merkezi Yıl Sonu Sergisi / 4 Temmuz Cuma / Saat 15.00 / OSM