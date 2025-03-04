Sakarya Büyükşehir Belediyesi, Ramazan ayının manevi atmosferini miniklerle paylaşmak için OSM’de düzenlediği “Minik Yüreklerde Ramazan Sevinci” programında çocuklara 11 ayın sultanı olan ayın sevincini, heyecanını etkinliklerle aktardı.SAKARYA (İGFA) - Sakarya Büyükşehir Belediyesi, miniklere Ramazan bilinci kazandırmak amacıyla Ofis Sanat Merkezi’nde (OSM) özel bir etkinlik düzenledi.

Programda Ozanlar Anaokulu ve Kurtuluş Anaokulu’ndan 47 miniğe oruç, sahur, imsak ve teravih gibi Ramazan’a dair temel kavramlar anlatıldı.

Oruç ibadetinin faziletleri, çocukların anlayabileceği bir dille, soru-cevap ve drama etkinlikleriyle aktarıldı. Çocukların en çok keyif aldığı etkinliklerden biri de Sahur Draması oldu. Ramazan davulcusu sahneye çıkarken, geleneksel maniler eşliğinde sahur vaktinde yaşananlar canlandırıldı.

Çocuklar, sahurun ne olduğunu ve sahur vaktinin neden önemli olduğunu öğrendi.

Ayrıca Osmanlı’dan günümüze gelen güzel bir Ramazan geleneği olan “Diş Kirası” geleneği de anlatıldı ve çocuklara Osmanlı macunu ile şerbeti ikram edildi.