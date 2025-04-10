Sakarya Büyükşehir Nisan etkinlikleri OSM’de düzenlenen “Modern Zamanda Derviş Olmak” başlıklı söyleşi ile devam etti.SAKARYA (İGFA) - Sakarya Büyükşehir Belediyesi’nin Nisan etkinlikleri kapsamında Yazar Rabia Brodbeck okuyucularıyla bir araya geldi.

Brodbeck, Ofis Sanat Merkezi’nde (OSM) tasavvuf geleneğiyle modern hayatın iç içe geçmiş yönlerini anlatarak, maneviyatın günümüzde nasıl yaşanabileceğine dair dikkat çekici aktarımlar yaptı.

Kulluğun ve Dervişliğin önemi

Okurlarıyla bir araya gelen Yazar Rabia Brodbeck, “Modern çağ, bizi hızla tüketen, uzaklaştıran bir girdap gibidir. Fakat bu çağda bile kalbimizi temiz tutabilir, ruhumuzu besleyebiliriz. Derviş olmak, sadece bir kıyafet giymek değil, hakikate talip olmak, kalbi saflaştırmaktır. Kulluk, insanın en değerli makamıdır, çünkü Rabbine en yakın olduğu hâlidir. Gelin bu çağda yeniden derviş olalım, içimizi güzelleştirip dünyayı da güzelleştirelim” dedi.

“İslam’la bağımızı gözden geçirmeliyiz”

Maneviyatın güçlenmesi hakkında konuşan Yazar Rabia Brodbeck, “İslam’a girdik ama kimi zaman onun özünü, ruhunu tam olarak içselleştiremedik. Şerefini taşımak yerine, çoğu zaman şekline takıldık.Bugün bizlere düşen, emanet bilinciyle yeniden dirilmek, İslam’ın rahmet iklimini hayatımızın merkezine yerleştirmektir. Unutmayalım ki her dönüş bir niyetle başlar, her uyanış bir arayışla filizlenir” ifadelerini kullandı.

Gençlerle anlamlı buluşma

Söyleşi öncesinde Brodbeck, Şehit Yılmaz Ercan Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencileriyle bir araya gelerek deneyimlerini paylaştı.

Okul-yazar buluşmasında gençlerle samimi bir sohbet gerçekleştiren Brodbeck, hayat hikâyesi ve tasavvufa yöneliş süreci hakkında öğrencilerin sorularını yanıtladı.