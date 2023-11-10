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Sakarya Büyükşehir Belediyesi tarafından öğrencilere, misafirlere, sivil toplum kuruluşlarına yönelik düzenlenen şehir tanıtım gezileri sürüyor.SAKARYA (İGFA) - Sakarya Büyükşehir Belediyesi tarafından öğrencilere, misafirlere, sivil toplum kuruluşlarına yönelik düzenlenen şehir tanıtım gezileri devam ediyor.

Sakarya’nın eşsiz doğasını tanıtan gezilerde Büyükşehir Belediyesi tarafından kazandırılan tarım yatırımları da ziyaret ediliyor. Bu kapsamda Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı Sivil Toplum Kuruluşları Şube Müdürlüğü tarafından Kars, Ardahan ve Iğdır Kültür ve Yardımlaşma Derneği yönetimine Sakarya şehir tanıtım gezisi düzenlendi.

Kars, Ardahan ve Iğdır Kültür ve Yardımlaşma Derneği’nin 50 kişilik yönetiminin katıldığı gezide Sakarya’nın eşsiz doğasını oluşturan doğa harikası Acarlar Longozu ve İl Ormanı Tabiat Parkı ziyaret edildi. Bu ziyaretlerin yanı sıra Büyükşehir Belediyesi tarafından hayata geçirilen Seracılık Mükemmeliyet Merkezi, Melen Botanik Vadisi ve Yanık Fidan Üretim Merkezi projeleri ziyaret edilerek yetkililerden detaylı bilgiler alındı. Programda şehre kazandırılan üretim alanları için başta Başkan Ekrem Yüce üzere Büyükşehir Belediyesi’ne teşekkür edildi.