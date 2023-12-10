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Avrupa Spor Şehri ünvanlı Sakarya heyecan dolu "Sakarya Continental Süper Enduro" dağ motosikleti yarışlarına ev sahipliği yaptı. Ayçiçeği Bisiklet Vadisi’nde düzenlenen ve sporseverlerin büyük ilgiyle takip ettiği dev organizasyon BMX, MTB, Off-Road yarışlarından sonra vadide bu yıl düzenlenen son organizasyon oldu.SAKARYA (İGFA) - Sporun her dalında heyecan dolu yarışlara ev sahipliği yapan Sakarya’da, Büyükşehir Belediyesi’nin organizasyonuyla motosiklet tutkunlarının heyecanla beklediği "Sakarya Continental Süper Enduro" yarışları gerçekleştirildi.Ayçiçeği Bisiklet Vadisi’nin orman parkurunda taş, çamur, kütük, lastik, beton, rampa ve köprü gibi türlü engellerle dolu zorlu parkurda 40’ı aşkın tecrübeli motorcu yarıştı.

Yarış sonunda Türkiye Motosiklet Akrobasi Şampiyonu Birkan Polat sporseverlere eşsiz bir motosiklet gösterisi sundu.

Motosiklet tutkunlarının tribünleri doldurduğu ve TRT Spor Yıldız ekranlarından canlı yayınlanan dev yarışta Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce’nin yanı sıra Vali Yaşar Karadeniz, Dünya şampiyonu milli motosikletçi Kenan Sofuoğlu, Türkiye Motosiklet Federasyonu Asbaşkanı Mahmut Nedim Akülge ve milli motosikletçi Toprak Razgatlıoğlı’da heyecan dolu yarışları takip edenler arasındaydı.

ÖDÜLLER SAHİPLERİNİN OLDU

Erkekler ve kadınlar olmak üzere 2 ayrı kategoride eleme usulüyle gerçekleşen dev yarışı kadınlarda İlayda Yağmur Yılmaz kazanırken İrem Ertuzun ikinci oldu. Üçüncülüğü ise Aslı Kutlucu elde etti. Erkeklerde ise heyecan dolu yarışları AleksandrKurashev birinci bitirdi. Burak Arlı yarışı ikinci bitirirken, Bayram Uysal ise yarışı üçüncü olarak tamamladı. Sporculara ödüllerini ise Başkan Yüce, Vali Karadeniz, Kenan Sofuoğlu ve TMF Asbaşkanı Akülge takdim etti.

Başkan Ekrem Yüce, “Dünyada ilk defa gerçekleştirilen bir formatı izledik. Kazasız belasız atlattık. 12 şehirden 40 sporcu katıldı. Heyecan dolu yarışlar oldu. Bu soğuk havada vadiye gelerek heyecan dolu yarışları takip eden motosiklet tutkunlarına teşekkür ediyorum. İnşallah şehrimiz önümüzdeki yılda da birçok ulusal ve uluslararası organizasyonlara ev sahipliği yapacaktır. Bu tür dev organizasyonlarla şehrimizin ismi her daim dünya sahnesine çıkacak” diye konuştu. Başkan Yüce ayrıca vadide çekilişle 10 adet bisikleti hediye etti.