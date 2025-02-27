Sakaryalıları, hayatın her alanında kültür, sanat ve maneviyat dolu etkinliklerle aynı çatı altında buluşturan Büyükşehir Belediyesi, Sosyal Gelişim Merkezi’nde (SGM) düzenlediği ‘Sanat Terapisi’ programıyla katılımcılara keyifli bir deneyim sundu. SAKARYA (İGFA) - Sakarya Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı bünyesinde faaliyet gösteren Aile ve Çocuk Hizmetleri Şube Müdürlüğü, yetişkinlere yönelik “Sanat Terapisi Eşliğinde: Mum Boyama Atölyesi” düzenliyor.

Sosyal Gelişim Merkezi’nde gerçekleştirilen atölyenin ilk dersinde yetişkinler, mum boyama atölyesinde duygularını ve düşüncelerini sanatsal bir süreç aracılığıyla ifade ederek iyileştirici bir yaklaşım gösterdi.

AYNI ÇATI ALTINDA

Kendi iç dünyalarını mum boyama aracılığıyla dışa vuran katılımcılar, sosyal etkileşimi artırarak grup dinamiği ve ekip çalışmasını öğrendi. Büyükşehir Belediyesi, hayatın her alanında kültür, sanat ve maneviyat dolu etkinliklerle Sakaryalıları aynı çatı altında buluşturuyor.

