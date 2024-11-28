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Sakarya’nın yeteneklerinin keşfedildiği Büyükşehir ekibi, kendi yıldızlarıyla parlayacağı bir sezonu hedefliyor.

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